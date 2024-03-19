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Fantoci
YouTube внедряет меры безопасности в связи с появлением на сайте видеороликов, созданных ИИ
YouTube вводит на своей платформе новое правило, которое вступает в силу немедленно, поскольку теперь создатели должны четко маркировать видеоконтент, созданный искусственным интеллектом.

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За последний месяц на самом популярном видеохостинге в мире появилось несколько десятков видеороликов, созданных искусственным интеллектом. В связи с этим владельцы YouTube решили установить новые стандарты для обеспечения подлинности и прозрачности авторского видеоконтента. Давайте разберемся, как они повлияют на жизнь создателей контента и обычных зрителей.

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С появлением искусственного интеллекта цифровой мир начал стремительно развиваться. Авторы контента создают видеоролики простым вводом текстовых подсказок. В этом и заключается магия искусственного интеллекта. Но с великой силой приходит и великая ответственность. YouTube довольно быстро осознал потенциальные опасности этой технологии - дезинформацию и мошенничество.

Чтобы обезопасить свое сообщество, YouTube ввел инструмент маркировки, который требует от создателей помечать контент, созданный искусственным интеллектом. Речь идет не о подавлении творчества, а о создании среды, в которой зрители могут доверять тому, что видят. Этот шаг - не просто маркировка, это стремление к прозрачности.

Вы можете спросить: "Зачем это делать?". Ну, подумайте сами. Если вы смотрите видео, которое кажется реальным, но на самом деле таковым не является, разве вы не захотите узнать об этом? Политика YouTube гарантирует, что если видео можно принять за реальное, то оно должно быть помечено таковым. Речь идет о том, чтобы виртуальный мир был честным.

Для авторов контента такие правила не должны создать особых проблем, если они не хотели обманывать своих подписчиков. Ведь возможность генерировать контент с помощью искусственного интеллекта открывает целую вселенную возможностей, а некоторые недобросовестные авторы могут этим воспользоваться для создания "псевдосенсационных" репортажей. Но с новыми правилами YouTube они должны осторожно использовать новую технологию, следя за тем, чтобы их творения, созданные с помощью ИИ, были четко обозначены.

Как зрители, мы теперь можем отличать искусственный контент от реального. Благодаря четким меткам мы сможем воспринимать видео, созданные с помощью ИИ, как инновационные, но при этом оставаться в осведомленности об их искусственной природе.

Инициатива YouTube - это только начало. По мере того как ИИ будет развиваться, мы, вероятно, увидим, как другие платформы примут аналогичные меры. Это шаг к будущему, где технологии и правда идут рука об руку.

То, что YouTube вводит меры защиты от видео, созданных искусственным интеллектом, свидетельствует о его стремлении к подлинности. Это балансирование между внедрением передовых технологий и сохранением целостности контента, который мы потребляем. Сейчас, когда данная технология только начала зарождаться, YouTube вовремя ввела правила, которые помогут зрителям не ввести себя в заблуждение. Поэтому в следующий раз, когда вы нажмете на видео, проверьте, не сгенерировано ли оно искусственным интеллектом. В эпоху искусственного интеллекта важно быть информированным.

#искусственный интеллект #youtube
Источник: blog.youtube
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