Иногда, чтобы идти вперед, необходимо использовать устаревшие технологии.

Считается, что на судоходную отрасль приходится примерно 3% мировых выбросов парниковых газов. Хотя это на первый взгляд может показаться относительно небольшой цифрой, грузовые суда, отвечающие за перевозку товаров с континента на континент, ежегодно выбрасывают в атмосферу более 639 миллионов тонн углекислого газа. Поскольку население планеты стремительно растет, а судоходная отрасль становится все более занятой, инженеры активно ищут новые способы снизить негативное воздействие транспортных судов на окружающую среду. Один из таких методов опирается на технологию, которой насчитывается уже несколько столетий – паруса.

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Однако это не те паруса, на которых Колумб достиг Северной Америки. На борту сухогруза Pyxis Ocean, принадлежащего компании Mitsubishi, установлены два устройства "WindWings", разработанные морской инженерной фирмой BAR Technologies. Каждое "WindWing" имеет высоту 37 метров и может поворачиваться по команде капитана, что позволяет мореплавателям использовать преимущества естественного ветра, не сбиваясь с курса. Газовый двигатель корабля можно выключить для экономии топлива. Датчики, встроенные в металлические паруса, также могут автоматизировать процесс улавливания ветра, саморегулируясь для улучшения тяги или уменьшения сопротивления в зависимости от направления воздушных потоков.









Согласно опубликованному в среду заявлению, устройства "WindWings" компании Pyxis Ocean уже существенно снизили расход топлива. Путешествуя по Индийскому, Тихому и Атлантическому океанам с августа 2023 года по февраль 2024 года, Pyxis Ocean экономила в среднем 3,3 тонны топлива в день, или 14% от типичного расхода топлива корабля. При оптимальных ветровых условиях Pyxis Ocean экономил 12,1 тонны топлива в день — это эквивалент сокращения выбросов 480 автомобилей с городских дорог.

Успешные испытания технологии Pyxis Ocean побудил Cargill, конгломерат по перевозке продуктов питания, который фрахтует судно, продолжить партнерство с BAR. Поскольку паруса WindWings могут быть установлены практически на любом сухогрузе или танкере, большинство из 700 судов Cargill в конечном итоге могут обзавестись сверкающими новыми парусами (хотя многим потребуется от трех до четырех парусов WindWings для достижения топливной эффективности, аналогичной Pyxis Ocean). По словам представителей Cargill, компания уже начала переговоры с более чем 250 портами мира, чтобы принимать суда с большими парусами.

Вращающиеся металлические паруса – лишь один из способов, с помощью которого судоходная отрасль надеется сократить общий объем выбросов углерода. В 2021 году первое в мире электрическое грузовое судно без экипажа отправилось в плавание в рамках эксперимента, призванного заменить 40 000 рейсов грузовых автомобилей в год. Французская энергетическая компания Airseas также тестирует буксируемые кораблями воздушные змеи, которые могут снизить выбросы углерода морскими судами до 40 процентов.