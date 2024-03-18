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Fantoci
Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3 с поддержкой генеративного ИИ и 200-МП камеры
Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает более 30 моделей генеративного ИИ на устройстве, включая Gemini Nano, Llama 2 и Baichuan-7B.

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Вы когда-нибудь задумывались о том, что мы уже давно носим в карманах не простые телефоны, а миниатюрные суперкомпьютеры. Однако Qualcomm решила вывести мобильные устройства совершенно на другой уровень производительности. Сегодня американская компания представила Snapdragon 8s Gen 3, и это не что иное, как технологическое чудо. Новый флагманский чип призван изменить наши представления о смартфонах, поместив прямо на нашу ладонь функции, которые раньше казались несбыточной мечтой.

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Snapdragon 8s Gen 3 поистине мощный процессор, созданный с использованием передового 4-нм технологического процесса. Он может похвастаться основным ядром с тактовой частотой 3,0 ГГц, а также четырьмя высокопроизводительными ядрами и тремя энергоэффективными ядрами. Но это лишь верхушка айсберга. Настоящим же прорывом является поддержка генеративного искусственного интеллекта прямо на устройстве.

Представьте себе персонального помощника, который не только хорошо понимает ваши запросы, но и предугадывает ваши потребности, узнает ваши предпочтения и генерирует контент на лету. Именно это обещает генеративный ИИ, а Qualcomm со своим Snapdragon 8s Gen 3 обещает воплотить все это в реальность. От самостоятельного написания электронных писем до генерации произведений искусства - этот чип способен справиться с задачами, перед которыми прежние поколения чипов оказались бы бессильны.

Для любителей делать сотни фотографий на своем смартфоне, Snapdragon 8s Gen 3 — мечта, ставшая явью. Поддерживая камеры с разрешением до 200 мегапикселей, он готов по-настоящему вывести мобильные телефоны на новый уровень. Будь то съемка нежных оттенков заката или замысловатых деталей крыльев бабочки, этот чип гарантирует, что каждый снимок будет достоин вашей галереи.

Snapdragon 8s Gen 3 поддерживает более 30 моделей генеративного искусственного интеллекта на устройстве.

Но дело не только в мегапикселях. Благодаря встроенным возможностям искусственного интеллекта телефон теперь может понимать контекст ваших фотографий, внося интеллектуальные коррективы, чтобы передать суть момента. Это как профессиональный фотограф рядом с вами, направляющий вас к идеальному кадру.

Геймеры также будут довольны новым функциям. Snapdragon 8s Gen 3 создан для того, чтобы обеспечить захватывающий игровой процесс. Благодаря передовому графическому процессору и поддержке новейших игровых технологий вы можете рассчитывать на плавную и реалистичную графику, которая погрузит вас в виртуальный мир. Попрощайтесь с лагами и приветствуйте плавный и отзывчивый игровой процесс, который будет держать вас в напряжении.

Помимо развлечений в современном мире очень важно всегда оставаться на связи. Snapdragon 8s Gen 3 гарантирует, что вы всегда будете в курсе событий, благодаря поддержке новейших стандартов связи, включая Wi-Fi 7 и 5G2. Неважно, смотрите ли вы любимую передачу или звоните по видеосвязи близким по всему миру, этот чип гарантирует быстрое и стабильное соединение.

Qualcomm заявила, что Snapdragon 8s Gen 3 не просто чип, а свидетельство приверженности компании инновациям, стремление расширить границы возможного в мобильных технологиях. Итак, готовы ли вы познакомиться с будущим смартфонов? Ведь с Snapdragon 8s Gen 3 будущее уже наступило.

#искусственный интеллект #qualcomm #генеративный искусственный интеллект #snapdragon 8s gen 3
Источник: gsmarena.com
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