Шестьдесят шесть процентов респондентов заявили, что боятся беспилотных автомобилей, по сравнению с 55 процентами в 2022 году.

Представьте ситуацию, вы едете по шоссе, перед вами открываются живописные виды, а вы в это время отвечаете на электронные письма или увлеченно читаете книгу. Звучит как утопическое видение будущего, не так ли? Именно такое обещание вот уже несколько лет нам дают некоторые автопроизводители. Но надежного автомобиля с полноценным автопилотом до сих пор нету. В последнее время только и слышно про аварии с участием электромобилей Tesla, где водитель понадеялся на функции полуавтоматического вождения и поплатился за это немалой суммой денег, а иногда даже жизнью.

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Недавнее исследование AAA (американской ассоциации автолюбителей) выявило поразительную истину - 66 % опрошенных водителей признались, что боятся автономных электромобилей. Да, две трети автолюбителей предпочли бы сами управлять транспортным средством в часы пик, чем доверить свою жизнь опасной машине. Это ставит под сомнение революцию автомобилей с автопилотом и заставляет нас задуматься – что же пошло не так?

Подумайте об этом. Вождение - это нечто большее, чем просто добраться из пункта А в пункт Б. Это чувство контроля над собственной жизнью и наслаждение окружающей средой. Мы все оттачиваем годами свои рефлексы, предугадывая поведение других водителей, среди которых много неадекватных и пьяных. Передать управление компьютеру, какими бы сверхмощными ни были его алгоритмы, - все равно что отказаться от этого контроля. Это сродни тому, как если бы вы позволили незнакомцу управлять вашим самолетом - мягко говоря, неприятно.

Tesla Model 3 несмотря на свой эффектный вид, так и не получила полноценный автопилот.

А тут еще и сценарий "а вдруг". Что, если датчики дадут сбой? Что, если автомобиль неправильно истолкует ситуацию? Это обоснованные опасения. Хотя автопилоты автомобилей оснащены сложными технологиями, они все еще находятся в зачаточном состоянии. Мы еще не до конца разобрались со всеми нюансами, и потенциальная катастрофы, какая бы она маловероятная ни была, остается всегда в нашем сознании.

Однако не все так мрачно. Хорошая новость заключается в том, что то же исследование AAA выявило постоянный интерес к функциям дополнительной помощи водителю. Вспомните автоматическое экстренное торможение или предупреждение о сходе с полосы движения - эти технологии можно рассматривать как предварительные для полностью беспилотных автомобилей. Они предлагают попробовать потенциал технологии, но при этом сохраняют контроль за водителем. По сути, это маленький шаг к будущему, где люди и машины разделят опыт вождения.

Как же нам быть дальше? Ответ заключается в налаживании доверия. Автопроизводители должны открыто рассказывать о внутреннем устройстве автономных автомобилей, информируя общественность о мерах безопасности. Испытания в реальных условиях с четким информированием об успехах и неудачах имеют решающее значение. Представьте себе будущее, в котором вы сможете постепенно перейти к автономному вождению на длинных участках шоссе, прочувствовав машину, прежде чем полностью отдать ей контроль.

В конечном счете, ключ к раскрытию истинного потенциала беспилотных автомобилей кроется в доверии, которое очень сложно заслужить, учитывая все случившиеся аварии. Речь идет не о том, чтобы водители стали бесправными пассажирами, а о совместном управлении транспортным средством во время путешествия, что приведет к более безопасному и эффективному будущему электромобилей. Давайте держать руки наготове над рулем, чтобы взять управление на себя, когда это необходимо, и при этом приветствовать возможности, которые предлагает автономная технология.