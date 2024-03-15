Американские пытаются выяснить, что именно пошло не так во время январского полета самолета Alaska Airlines, но компания Boeing утверждает, что не располагает необходимой документацией.

В январе во время 1282 рейса авиакомпании Alaska Airlines оторвалась дверная заглушка на самолете Boeing 737 Max 9. В связи с этим происшествием Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал собственное расследование для того, чтобы выяснить, что пошло не так во время полета. Теперь же выяснилось, что согласно письму, направленному в Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту, компания Boeing уклоняется от предоставления запрашиваемой NTSB документации по этому инциденту.

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В опубликованном в среду письме описываются первые подробности о попытках следователей NTSB получить показания и улики, связанные с инцидентом. В докладе говорится, что Boeing 737 Max 9, участвовавший в инциденте, прошел ремонт заклепочных соединений на предприятии Boeing перед его передачей авиакомпании. Во время ремонта дверную заглушку сняли с фюзеляжа самолета, а затем снова прикрепили.

9 января, то есть всего через четыре дня после инцидента с дверной заглушкой, следователи NTSB попросили Boeing предоставить документацию, связанную с процедурой ремонта заклепок, проведенной в сентябре 2023 года. Национальный совет был особенно заинтересован в том, чтобы узнать, кто снял, переустановил и закрыл дверную заглушку на самолете, попавшем в аварию. Согласно опубликованному письму, NTSB был проинформирован о том, что мастер дверной бригады Boeing находится в отпуске по болезни и не может предоставить необходимую документацию. Попытки совета директоров связаться с Boeing по его запросу оказались безрезультатными; спустя более чем месяц после первоначального расследования адвокат мастера дверной бригады заявил, что не может прокомментировать ремонтные работы.

Слева: внутренняя часть самолета 737 Max 9, 1282 рейса авиакомпании Alaska Airlines, после того, как вылетела дверная заглушка. Справа: внешний вид 737 Max 9 после отделения заглушки.

Не получив необходимых документов, NTSB запросил имена тех, кто подчинялся менеджеру бригады по работе с дверными проемами в сентябре 2023 года. Сообщается, что 6 марта компания Boeing предоставила список имен, но не уточнила, кто из ее сотрудников будет нести ответственность за снятие и повторную установку дверной заглушки. Когда NTSB запросила подробности, компания Boeing заявила, что «не смогла найти записи, документирующие эту работу». Также стоит отметить, что запрос совета NTSB на просмотр записей с камер видеонаблюдения был отклонен; согласно письму, Boeing сообщил, что к тому времени записи были перезаписаны.

"На сегодняшний день мы до сих пор не знаем, кто выполнял работы по открытию, переустановке и закрытию дверной заглушки на аварийном самолете", - говорится в письме NTSB. «Отсутствие этих записей затруднит дальнейшее расследование NTSB».

Очевидная неспособность Boeing предоставить документацию наводит на нежелательные мысли на фоне недавних событий. В прошлом месяце Boeing обнаружил ряд производственных ошибок в фюзеляже 737 Max 9, что побудило компанию приостановить поставки модели. Джон Барнетт, бывший менеджер по контролю качества Boeing, раскрыл ряд проблем безопасности, связанных с коммерческими самолетами Boeing, а затем был найден мертвым в результате предполагаемого самоубийства ранее на этой неделе. На момент предполагаемого самоубийства Барнетт был участником судебного иска против Boeing по делу о давлении на информаторов этого инцидента.

В своем официальном комментарии Boeing подчеркнул важность работы NTSB и заявил о высокой степени уважения к роли "Совета" в обеспечении безопасности авиаперевозок. Компания объяснила отсутствие требуемой документации тем обстоятельством, что на момент ремонтных работ процедура снятия дверной заглушки могла быть не должным образом зафиксирована. При этом Boeing заверил о намерении продолжать оказывать NTSB полное содействие в прозрачном режиме на всех этапах расследования инцидента.