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Fantoci
Компания Boeing заявила, что у нее отсутствует документация на оторвавшуюся дверную заглушку
Американские пытаются выяснить, что именно пошло не так во время январского полета самолета Alaska Airlines, но компания Boeing утверждает, что не располагает необходимой документацией.

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В январе во время 1282 рейса авиакомпании Alaska Airlines оторвалась дверная заглушка на самолете Boeing 737 Max 9. В связи с этим происшествием Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал собственное расследование для того, чтобы выяснить, что пошло не так во время полета. Теперь же выяснилось, что согласно письму, направленному в Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту, компания Boeing уклоняется от предоставления запрашиваемой NTSB документации по этому инциденту.

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В опубликованном в среду письме описываются первые подробности о попытках следователей NTSB получить показания и улики, связанные с инцидентом. В докладе говорится, что Boeing 737 Max 9, участвовавший в инциденте, прошел ремонт заклепочных соединений на предприятии Boeing перед его передачей авиакомпании. Во время ремонта дверную заглушку сняли с фюзеляжа самолета, а затем снова прикрепили. 

9 января, то есть всего через четыре дня после инцидента с дверной заглушкой, следователи NTSB попросили Boeing предоставить документацию, связанную с процедурой ремонта заклепок, проведенной в сентябре 2023 года. Национальный совет был особенно заинтересован в том, чтобы узнать, кто снял, переустановил и закрыл дверную заглушку на самолете, попавшем в аварию. Согласно опубликованному письму, NTSB был проинформирован о том, что мастер дверной бригады Boeing находится в отпуске по болезни и не может предоставить необходимую документацию. Попытки совета директоров связаться с Boeing по его запросу оказались безрезультатными; спустя более чем месяц после первоначального расследования адвокат мастера дверной бригады заявил, что не может прокомментировать ремонтные работы.

Слева: внутренняя часть самолета 737 Max 9, 1282 рейса авиакомпании Alaska Airlines, после того, как вылетела дверная заглушка. Справа: внешний вид 737 Max 9 после отделения заглушки.

Не получив необходимых документов, NTSB запросил имена тех, кто подчинялся менеджеру бригады по работе с дверными проемами в сентябре 2023 года. Сообщается, что 6 марта компания Boeing предоставила список имен, но не уточнила, кто из ее сотрудников будет нести ответственность за снятие и повторную установку дверной заглушки. Когда NTSB запросила подробности, компания Boeing заявила, что «не смогла найти записи, документирующие эту работу». Также стоит отметить, что запрос совета NTSB на просмотр записей с камер видеонаблюдения был отклонен; согласно письму, Boeing сообщил, что к тому времени записи были перезаписаны.

"На сегодняшний день мы до сих пор не знаем, кто выполнял работы по открытию, переустановке и закрытию дверной заглушки на аварийном самолете", - говорится в письме NTSB. «Отсутствие этих записей затруднит дальнейшее расследование NTSB».

Очевидная неспособность Boeing предоставить документацию наводит на нежелательные мысли на фоне недавних событий. В прошлом месяце Boeing обнаружил ряд производственных ошибок в фюзеляже 737 Max 9, что побудило компанию приостановить поставки модели. Джон Барнетт, бывший менеджер по контролю качества Boeing, раскрыл ряд проблем безопасности, связанных с коммерческими самолетами Boeing, а затем был найден мертвым в результате предполагаемого самоубийства ранее на этой неделе. На момент предполагаемого самоубийства Барнетт был участником судебного иска против Boeing по делу о давлении на информаторов этого инцидента.

В своем официальном комментарии Boeing подчеркнул важность работы NTSB и заявил о высокой степени уважения к роли "Совета" в обеспечении безопасности авиаперевозок. Компания объяснила отсутствие требуемой документации тем обстоятельством, что на момент ремонтных работ процедура снятия дверной заглушки могла быть не должным образом зафиксирована. При этом Boeing заверил о намерении продолжать оказывать NTSB полное содействие в прозрачном режиме на всех этапах расследования инцидента.

#boeing #alaska airlines #boeing 737 max 9
Источник: boeing.com
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