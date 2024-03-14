На первый по-настоящему мощный процессор на базе Arm для Windows возлагаются большие надежды

В конце 2023 года Qualcomm анонсировала свой новый процессор Snapdragon X Elite, который, как ожидается, встряхнёт в 2024 году рынок мобильных процессоров, став серьёзным конкурентом чипам AMD и Intel. Компания Qualcomm сообщила, что новый чип будет ориентирован на рынок ультратонких ноутбуков, и согласно новым предрелизным тестам, он даже сумел превзойти новейшие процессоры Intel Meteor Lake в некоторых тестах.

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Несколько недель назад на выставке Mobile World Congress в Барселоне один из YouTube-блогеров провёл ряд тестов нового процессора Qualcomm, но только сейчас загрузил видео, показывающее прямое сравнение новейшего Snapdragon с последним процессором Intel. Речь идет о 12-ядерном Snapdragon X Elite с кодовым названием X1E80100 и 16-ядерном Intel Core Ultra 7 155H (конфигурация 6+8+2). Оба чипа имеют заявленное тепловыделение TDP 28 Вт, и хотя в видеоролике говорится только про ноутбук Qualcomm на котором установлено 64 ГБ оперативной памяти, предположительно, что устройство на базе Windows имеет аналогичную конфигурацию.





В целом, X Elite превзошел 155H в четырех тестах, одержав две громкие победы и две менее значительных. В тесте, измеряющем производительность искусственного интеллекта, который выполняется на NPU и называется UL Procyon, преимущество процессора Qualcomm оказалось очевидным, так как он показал результат на 460% выше Intel. Чип Qualcomm также одержал верх в Visual Studio, опередив чип Intel на 46%. Однако в остальных тестах — 7Zip и 3DMark — два чипа были очень близки друг к другу, несмотря на то, что X Elite в целом имел на четыре ядра меньше.

Следует учитывать некоторые нюансы: тесты проводились на ноутбуках, предоставленных компанией Qualcomm, включая ноутбук с Intel Core Ultra, поэтому никто не знает, что могли заранее сделать с ноутбуком Intel. Тем не менее, на данный момент похоже, что первый Arm-процессор от Qualcomm, разработанный для ОС Windows, действительно может встряхнуть рынок, предложив производительность и энергоэффективность, сопоставимую с чипами Apple M-серии (без обид Intel и AMD). Мы узнаем больше информации по мере приближения лета, так как выпуск Snapdragon X Elite намечен примерно на это время. Главный вопрос в том, насколько хорошо будет работать Windows на этом процессоре, поскольку опыт использования Arm на Windows до сих пор был неудачным. Очевидно, Microsoft и Qualcomm надеются изменить это восприятие в ближайшем будущем.