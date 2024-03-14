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Fantoci
Умные очки Ray-Ban Meta способны распознавать достопримечательности и рассказывать о них факты
Бета-версия новой прошивки Ray-Ban Meta позволяет получать интересную информацию о культурных достопримечательностях.

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Если вы уже забыли об очках Ray-Ban Meta, представленных в прошлом году, то вы не одиноки. Умные или смарт-очки до сих пор не стали практичным аксессуаром на каждый день и остаются скорее диковинкой. Когда компания Meta* впервые продемонстрировала свои очки в сентябре прошлого года, многие эксперты высказали опасения по поводу конфиденциальности людей и потенциально опасных ситуациях на улицах городов. После презентации, специалистам Meta потребовалось несколько месяцев, чтобы внедрить в очки «мультимодальный искусственный интеллект», позволяющий Ray-Ban Meta отвечать на вопросы пользователя о том, на что он сейчас смотрит. Поскольку это, пожалуй, главная причина, по которой люди захотят купить умные очки, первые месяцы продаж Ray-Ban Meta были неутешительными.

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Теперь Meta пытается расширить и усовершенствовать возможности своих очков по обработке контекстных запросов. Во вторник технический директор Meta Эндрю Босворт в своем посте на сайте Threads сообщил, что компания улучшила мультимодальные функции искусственного интеллекта Ray-Ban Meta "во всех сферах деятельности и областях". Начиная с этого момента участники программы раннего доступа Meta могут проверить способность очков идентифицировать и описывать популярные достопримечательности.

В качестве примера Босворт приводит "Расписных дам" (Painted Ladies) – ряд красочных викторианских домов в Сан-Франциско. На скриншоте из приложения Meta View, которое установлено в очках Ray-Ban Meta, можно увидеть, то рассматривает Босворт с противоположной стороны улицы "Расписных дам". Ниже приводится короткий рассказ об этой достопримечательности, в том числе о том, когда и кем были построены дома. В качестве других примеров из Сан-Франциско Босворт упоминает мост Золотые Ворота и башню-памятник Коит.

В своем посте в Instagram Марк Цукерберг также продемонстрировал способность Ray-Ban Meta идентифицировать арку Рузвельта у входа в Йеллоустонский национальный парк. Воспользовавшись подсказкой «Эй, Мета, посмотри и расскажи мне об истории этого памятника», Цукерберг заставил очки описать историю происхождения памятника. Его очки также определили Одинокую гору в Биг-Скай, штат Монтана, и смогли определить высоту вершины горы. 

Руководители Meta опубликовали только те примеры, которые Ray-Ban Meta правильно определила, поэтому трудно сказать, насколько надежной может быть эта новая мультимодальная функция искусственного интеллекта. Основываясь на некоторых отзывах пользователей, ошибок достаточно. К примеру, согласно сообщениям, Карисса Белл из Engadget обнаружила, что понимание очками информации в реальном времени было "слабоватым в лучшем случае", когда она пробовала функции мультимодального искусственного интеллекта ранее в этом году. Она также упомянула, что получила «совершенно неточную информацию в ответ на простые вопросы».

На данный момент кажется, что функция идентификации достопримечательностей Ray-Ban Meta доступна только тестерам в Соединенных Штатах. Неясно, связано ли это с графиком развертывания бета-версии Meta или с неспособностью функции распознавать достопримечательности за пределами США. Те, кто заинтересован в тестировании этой функции, могут присоединиться к списку ожидания программы раннего доступа, используя серийный номер своих очков.


*Деятельность этой организации запрещена на территории Российской Федерации.

#умные очки #смарт-очки #ray-ban meta
Источник: engadget.com
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