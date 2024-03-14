Бернерс-Ли считает, что нам нужно спасать интернет и вернуть себе власть над своими личными данными.

Технически история интернета начинается с 1960-х годов, но современный вид всемирной паутины, который мы сегодня наблюдаем, является творением Тима Бернерс-Ли. В 1980-х годах, работая в ЦЕРНе (европейской организации по ядерным исследованиям), он разработал протокол гипертекста, что позволило зарождающемуся интернету стать тем гигантским клубком мыслей и мнений, которым он является сегодня. Но не стоит винить его в этом – у Бернерса-Ли есть свои соображения по поводу того, как его творение было в итоге использовано. Его беспокоит, как используется в данный момент его творение по случаю 35-й годовщины интернета.

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По словам Бернерса-Ли, его первоначальное видение интернета заключалось в поддержке сотрудничества, сострадания и творчества в мировом сообществе. Вместо этого судьба интернета оказалась в руках небольшого числа гигантских корпораций и их гиперкапиталистического стремления получить максимальную прибыли для своих акционеров. Бернерс-Ли призывает весь мир срочно изменить его и сделать интернет лучше.

Это не беспочвенные опасения. Пять лет назад на 30-летнем юбилее всемирной паутины Бернерс-Ли поделился своей обеспокоенностью по поводу растущей неэффективности интернета. К сожалению по состоянию на 2024 год дела обстоят намного хуже, чем когда-либо. Бернерс-Ли указывает на несколько тенденций в бизнесе, которые толкают нас в неправильном направлении, где глобальные монополисты стоят во главе списка. Концентрация власти в руках небольшого числа крупных корпораций противоречит децентрализованному духу, который должен был помочь в развитии творения Бернерса-Ли. «Это уничтожает интернет, превратив его в арену борьбы за удержание пользователей на одной платформе с целью максимизации прибыли путем пассивного наблюдения за контентом», — заявил Бернерс-Ли. «Такая эксплуатационная бизнес-модель особенно опасна в этот год американских выборов, который может привести к политическим потрясениям».

Всемирная паутина находится в руках госкорпораций.

Обратной стороной этой же медали является растущая ценность наших персональных данных. Так много недобросовестных действий в Интернете направлено на использование личной информации людей для создания глубоких профилей в целях рекламы и маркетинговых исследований. В ходе эволюции всемирной паутины пользователи практически потеряли контроль над своими данными и над теми, кто за ними следит.

По мнению Бернерс-Ли, причиной тому является слабый контроль в технологической сфере или, возможно, в руководстве, действующем с извращенным набором стимулов, которые ставят прибыль выше пользователей. Ситуацию усугубляют бездействующие регуляторы и законодатели, которые не поспевают за массивными инновациями, подпитываемыми горами денег. В результате возникает разбалансировка между технологиями и контролем, которая с каждым днем становится все более критичной.

Так что мы можем сделать? Тим Бернерс-Ли считает, что новое поколение технологических лидеров должно прийти к власти и вернуть такие приоритеты, как человеческое благополучие, справедливость и автономию сети. Он назвал несколько областей, в которых интернет в большей степени соответствует этим идеалам. «Социальные сети Bluesky и Mastadon пытаются идти своей дорогой и по-прежнему создают независимые сообщества, GitHub предоставляет пользователям инструменты для саморазвития, а подкасты способствуют повышению знаний сообщества», — сообщил Бернерс-Ли. Он также упомянул протокол Solid, предлагающий спецификацию, которая должна предоставить каждому пользователю интернета безопасное онлайн-хранилище данных. Мы могли бы использовать "личные онлайн-данные" (POD), чтобы решать, какими данными с кем делиться, и вернуть себе власть, утраченную за последние десятилетия.

Это хорошая идея, но мегакорпорации, которые сгруппировались с целью выжать из интернет-пользователей каждый цент, навряд ли благосклонно отнесутся к подобным переменам. В заключение Бернерс-Ли напомнил пользователям своего творения, что нас больше, чем тех, кто хочет удержать интернет на его нынешнем пути, но чтобы куда-то продвинуться, потребуется много совместной работы. Пока же его Фонд Всемирной паутины продолжает бороться за правое дело.