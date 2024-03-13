Гарнитура дополненной реальности Apple помогает медицинским работникам планировать и сопоставлять практические процедуры.

Если вы вдруг окажетесь в предоперационной палате и увидите медсестру, надевающую Vision Pro прямо перед тем, как подействует анестезия, не волнуйтесь. Медицинские работники начинают тестировать возможность использования гарнитуры дополненной реальности от Apple в качестве вспомогательного инструмента для практической работы. Согласно отзывам нескольких хирургов и операционных медсестёр, которые использовали Vision Pro в операционной, очки помогают исключить даже малейшую человеческую ошибку при любой медицинской процедуре.

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Совместимость Vision Pro с реальной хирургией стала возможной благодаря eXeX (сокращение от eXpanded eXistence Inc.), стартапу смешанной реальности из Флориды. Один из трех основных продуктов eXeX под названием ViewerX, позволяет хирургическим бригадам организовывать и отслеживать процедуры на iPad. Новая версия программного обеспечения компании ExperienceX, ориентированная на дополненную реальность, помещает дисплей в поле зрения медсестры или хирурга. На веб-сайте eXeX говорится, что это не только улучшает организацию работы, но и способствует достижению более высокого "состояния потока" во время операции.

Первые реальные испытания прошли в США в начале февраля. Доктор Роберт Массон, нейрохирург, основатель и генеральный директор eXeX, использовал Vision Pro для просмотра бесконтактных голографических хирургических настроек и процедурных руководств во время пяти операций по реконструкции позвоночника.





Медсестры операционных также использовали Vision Pro в медицинских учереждениях Лондона. Согласно сообщениям Metro и Daily Mail, одна операционная медсестра, отвечающая за управление хирургическими инструментами и оборудованием от имени хирурга, применяла гарнитуру стоимостью 3500 долларов во время операции на позвоночнике. Пока хирургическая бригада готовилась к процедуре и выполняла ее, медсестра в операционной использовала Vision Pro для отслеживания хода выполнения отдельных этапов операции и перепроверяла, используются ли правильные инструменты.

«Дополненная реальность позволяет исключить человеческую ошибку», — рассказала Daily Mail ведущая операционная медсестра лондонской больницы. «А также избавляет от утомительной работы». Медсестра также назвала эту технологию "революционным прорывом".

Хотя это не первый случай использования дополненной реальности во время операции, Apple Vision Pro является новичком в операционной. Медицинские работники уже несколько лет используют гарнитуры дополненной реальности и виртуальной реальности при проведении хирургических операций и других сложных процедур, а также для визуализации операций в 3D, прежде чем надевать перчатки. В 2020 году нейрохирурги больницы Джонса Хопкинса провели две операции с использованием "рентгеновского зрения" дополненной реальности, которое представляло собой голографические изображения предыдущих компьютерных томограмм пациентов.

По данным Daily Mail, два фонда Национальной службы здравоохранения (NHS) работают с eXeX над внедрением ExperienceX в свои учреждения. На веб-сайте eXeX также перечислены несколько медицинских учреждений США, получивших статус "Центров хирургического совершенства eXeX", где работают специалисты по позвоночнику и головному мозгу в Айдахо, а также в центре микрохирургии в Юте.