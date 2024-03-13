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Fantoci
Марс способен влиять на океанские течения на Земле и вызывать глубоководные водовороты
Анализ древних океанских течений выявил цикл, который совпадает с орбитами Земли и Марса.

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Земля и Марс находятся относительно близко по планетарным меркам. Во время выравнивания орбит, Марс проходит всего в 54,6 миллиона километров от нашей голубой планеты. Новое исследование глубоководных осадочных пород позволяет предположить, что гравитация четвертой планеты может влиять на приливы и отливы течений Земли. Все это может свидетельствовать о существовании “великого цикла” продолжительностью в 2,4 миллиона лет в наших океанах, который контролируется орбитой Марса.

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По мере дальнейшего потепления Земли из-за человеческой деятельности, есть опасение, что океанические течения, распределяющие тепло и питательные вещества, могут сместиться или вовсе прекратиться. На протяжении тысячелетий Земля прошла через многочисленные циклы нагревания и охлаждения, поэтому команда из Сиднейского университета и Университета Сорбонны решила изучить поведение океанических течений во время этих циклов. Для этого они пробурили сотни скважин и собрали керновые образцы по всему миру для анализа слоев осадочных пород.

Когда в глубинах океана активны водовороты и вихри, происходит прерывание осадконакопления. В периоды, когда эти природные явления отсутствуют, осадки накапливаются равномерно. Ученые обнаружили, что в 293 глубоководных кернах было 387 подобных перерывов, которые распределялись неравномерно. Полученные данные показали, что эти перерывы образовывались циклом продолжительностью 2,4 миллиона лет, который идеально совпадает с орбитами Земли и Марса.

Места бурения были распределены по всему земному шару, чтобы исключить влияние локальных несоответствий. Фото: Nature


«Гравитационные поля планет Солнечной системы взаимодействуют друг с другом, и это взаимодействие, называемое резонансом, изменяет эксцентриситет планет, то есть степень отклонения их орбит от круговых», — сообщил Дитмар Мюллер из Сиднейского университета. Десятилетия назад ученые подтвердили, что более крупные планеты, такие как Юпитер и Сатурн, могут тянуть орбиту Земли, заставляя ее становиться более эксцентричной в так называемом цикле Миланковича. Это одна из ключевых причин ледниковых периодов, но на Марсе гравитация гораздо меньше, несмотря на его более близкое расположение. С большой вероятностью, он не может повлиять на нашу орбиту, но способен влиять на поведение водных течений.

Исследование показало, что эти перерывы совпали с более теплыми периодами климата Земли, некоторые из которых даже превышают нынешние уровни антропогенного изменения климата. Это может быть хорошей новостью: ученые обеспокоены тем, что нынешняя тенденция к потеплению может привести к замедлению или полной остановке жизненно важной атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Однако вызванное воздействием Марса перемешивание вод может указывать на то, что другие течения смогут взять на себя роль распределения тепла и питательных веществ в периоды повышенных температур. Тем не менее даже если океаны более устойчивы к изменению климата, чем предполагалось, все равно существует опасность повышения уровня моря, более сильных штормов и опасно высоких температур.

#марс #земля #солнечная система #океанские течения
Источник: nature.com
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