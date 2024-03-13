Новая версия робота Daystar предназначена для использования в государственном секторе и правительственных структурах.

Похоже, что инженеры компании Lenovo пришли к выводу, что первая версия робота Daystar была недостаточно устрашающей и решили внести в его конструкцию большие изменения. Сообщается, что новое творение компании получило название Daystar Bot GS. При проектировании второй версии робота конструкторы отказались от колёсной базы предшественника в пользу не четырёх, а целых шести ног. Судя по всему, Lenovo тайно вела разработку новой модели GS для коммерческого сектора, государственных учреждений и органов власти, и теперь этот робот, чем-то напоминающий собаку выставлен на всеобщее обозрение.

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Новый дизайн робота был представлен в понедельник на веб-странице премии iF Design Award. Если присмотреться к «лицу» GS, то можно рассмотреть как минимум три камеры или множество других датчиков, а вращающийся элемент на верхней части корпуса, похоже, скрывает дополнительные технологии визуализации. На опубликованных фотографиях также видно, что к корпусу робота можно прикрепить аксессуары, позволяющие ему захватывать небольшие предметы и вести круговое наблюдение. Сообщается, что робот имеет рейтинг IP66, а это означает, что он пыленепроницаем и водонепроницаем, а также способность выдерживать струи воды под высоким давлением.





Но самым большим изменением в конструкции робота Daystar является отсутствие зубчатых колес, которые использовались для передвижения у старой модели. Вместо них из удлиненного корпуса робота отходят шесть шарнирных ног, придавая новой версии зловещий силуэт робота-собаки. Две дополнительные ножки обеспечивают то, что Lenovo называет «непревзойденной стабильностью и маневренностью», позволяя ему «с легкостью перемещаться по разнообразной местности». Если он чем-то и похож на своего предшественника, то вероятно тем, что оснащен системой обнаружения столкновений, которая не позволит ему врезаться в объекты во время движения.

На веб-странице iF Design Award говорится, что Daystar Bot GS ориентирован на "торговлю/промышленность" и "государственный сектор/правительство" в Азии, где базируется компания Lenovo. Благодаря возможности прикрепить роботу манипулятор на спину, GS, вероятно, найдёт применение на складах или производственных предприятиях, куда первоначально и предполагалось направить первую версию Daystar. (В 2020 году, представляя этого робота, Lenovo заявляла, что первый Daystar - "идеальный выбор для замены человеческих рабочих на производственных линиях", но что-то пошло не по плану.)

Однако, учитывая весь опыт использования роботов-собак правоохранительными органами и военными, вполне ожидаемо, что клиенты Lenovo из государственного сектора задействуют GS в некоторых сложных операциях. Правоохранительные органы по всему миру, особенно в Соединенных Штатах, все чаще внедряют роботов в свои человеческие подразделения. Хотя репутацию этих роботов довольно сомнительная, ведь их направляют на официальные задания спорного характера (например, отслеживание взрывчатых веществ), на чаще всего их зачастую задействуют в сфере наблюдения.