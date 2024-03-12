Согласно пресс-релизу шведской компании, зарядка станет быстрее благодаря усовершенствованному программному обеспечению от партнера Breathe Battery Technologies.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars известен своей приверженностью инновациям и экологичности. Вчера он объявил о партнерстве, которое имеет все шансы произвести революцию в зарядке электромобилей. Заключив партнерство с Breathe Battery Technologies, лондонским стартапом из Имперского колледжа, Volvo стремится сократить время полной зарядки своих "электричек" на впечатляющие 30%.

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Долгое время зарядки всегда было больной темой для владельцев электромобилей. Ожидание, пока ваш электромобиль зарядится, может показаться вечностью, особенно когда вы спешите на деловую встречу или находитесь в пути домой. Благодаря сотрудничеству Volvo с компанией Breathe все это может измениться. Интегрировав передовое программное обеспечение Breathe для управления батареями в собственные электромобили, Volvo надеется получить молниеносную зарядку, не жертвуя плотностью энергии или запасом хода.

В отличие от традиционных ступенчатых методов зарядки, новая технология Breathe использует динамический подход. Программное обеспечение электромобиля будет адаптироваться в режиме реального времени, оптимизируя процесс зарядки в зависимости от состояния батареи. Представьте, что батарея вашего электромобиля - это живой организм, которому нужен правильный уход, чтобы он жил долго и счастливо. Алгоритмы программного обеспечения Breathe обеспечивают эффективную зарядку батареи, избегая опасного литиевого осаждения, которое может повредить ее производительность и долговечность.

Volvo утверждает, что новый программный код Breathe позволяет сократить время зарядки от 10 до 80% (в среднем на 30%). Это означает, что вам придется меньше ждать на зарядных станциях и больше времени проводить в дороге. И вот что важно: эти улучшения имеют долговременный характер действия. Они сохраняются на протяжении всего срока службы батареи. Так что отправляетесь ли вы в путешествие по пересеченной местности или просто едете по городу, ваш электромобиль Volvo будет готов к поездке.

Но дело здесь не только в удобстве. Более быстрое время зарядки означает более эффективное использование энергоресурсов. В условиях перехода к более экологичному будущему каждая минута на счету. Инвестиции Volvo в Breathe - это стратегический шаг к тому, чтобы сделать электромобили доступными для большего числа людей. Генеральный директор Volvo Cars Анн-Софи Экберг верно подметила: "Более быстрая зарядка является большим шагом в развитии электромобилей".

Компания Volvo пока не назвала точных сроков, когда технология Breathe появится в их электромобилях, но после такого громкого анонса, можно предположить, что ждать осталось не долго. Пока мы с нетерпением ждем этой инновационной технологии, одно стало ясно, что электромобили начали развиваться намного быстрее, чем прошлые годы и возможно в ближайшие годы автолюбителям не придется беспокоиться по поводу заряда батареи.



