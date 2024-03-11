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Несколько надежных инсайдеров утверждают, что до официальной презентации новой архитектуры Nvidia под кодовым названием Blackwell осталась всего неделя. Ожидается, что компания раскроет первые подробности о преемнике Ada Lovelace на следующей неделе в рамках выставки GTC, переименованной теперь в конференцию по искусственному интеллекту. По мере приближения важного события, мы начали получать все больше сведений о графическом процессоре Blackwell, который, похоже, будет обладать серьезной производительностью, особенно своей подсистемой памяти.
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Новая инсайдерская информация подтверждает предыдущие слухи, но также противоречит некоторым из них, поэтому к ней следует относиться с осторожностью. Источником является весьма надежный kopite7kimi в Твиттере – известный своими точными прогнозами о компьютерном оборудовании. В своем последнем сообщении он подтвердил предыдущие слухи о том, что флагманский чип Blackwell GB202 получит 512-битную шину памяти, что станет серьезным улучшением по сравнению с 384-битной шиной, использовавшейся во всех последних флагманских видеокартах Nvidia, включая RTX 4090.
Кроме того, в сообщении также говорится, что Nvidia действительно обновит подсистему памяти до нового стандарта видеопамяти GDDR7, что и следовало ожидать. Однако в отличие от предыдущих сообщений о том, что изначально будут использоваться модули со скоростью 32 Гбит/с, теперь говорится, что скорость составит 28 Гбит/с, но это все равно значительный рост по сравнению с 21 Гбит/с для Ada Lovelace. Как отмечает Wccftech, графический процессор с 28 Гбит/с на 512-битной шине памяти может обеспечить пропускную способность памяти почти 1,8 ТБ/с по сравнению с примерно 1 ТБ/с на существующей RTX 4090. Эти цифры соответствуют нашим ожиданиям с точки зрения производительности, где общий прирост для следующего флагмана составит около 1,7.
Также сообщается, что урезанный кристалл GB203 будет примерно вдвое меньше GB202, аналогично тому, что Nvidia сделала в этом поколении с AD102 для RTX 4090 и AD103 для серии RTX 4080. Эти видеокарты, скорее всего, получат либо 384-битную, либо 256-битную шину памяти, поэтому мы, вероятно, снова увидим огромный разрыв в производительности между вторым и первым местами в очередной линейке Nvidia.
Это уже второй раз, когда данный инсайдер упоминает флагман серии RTX 50 с 512-битной шиной памяти – впервые об этом было сказано в сентябре 2023 года. С тех пор прошло более шести месяцев, так что, возможно, эта информация окажется достоверной. Мы также знаем, что модули GDDR7 только сейчас начали поступать в такие компании, как Nvidia и AMD, для тестирования, так что новый флагман уже вероятно находится в какой-то секретной лаборатории.