Похоже, что RTX 5090 следующего поколения станет достойным преемником RTX 4090.

Несколько надежных инсайдеров утверждают, что до официальной презентации новой архитектуры Nvidia под кодовым названием Blackwell осталась всего неделя. Ожидается, что компания раскроет первые подробности о преемнике Ada Lovelace на следующей неделе в рамках выставки GTC, переименованной теперь в конференцию по искусственному интеллекту. По мере приближения важного события, мы начали получать все больше сведений о графическом процессоре Blackwell, который, похоже, будет обладать серьезной производительностью, особенно своей подсистемой памяти.

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Новая инсайдерская информация подтверждает предыдущие слухи, но также противоречит некоторым из них, поэтому к ней следует относиться с осторожностью. Источником является весьма надежный kopite7kimi в Твиттере – известный своими точными прогнозами о компьютерном оборудовании. В своем последнем сообщении он подтвердил предыдущие слухи о том, что флагманский чип Blackwell GB202 получит 512-битную шину памяти, что станет серьезным улучшением по сравнению с 384-битной шиной, использовавшейся во всех последних флагманских видеокартах Nvidia, включая RTX 4090.

Кроме того, в сообщении также говорится, что Nvidia действительно обновит подсистему памяти до нового стандарта видеопамяти GDDR7, что и следовало ожидать. Однако в отличие от предыдущих сообщений о том, что изначально будут использоваться модули со скоростью 32 Гбит/с, теперь говорится, что скорость составит 28 Гбит/с, но это все равно значительный рост по сравнению с 21 Гбит/с для Ada Lovelace. Как отмечает Wccftech, графический процессор с 28 Гбит/с на 512-битной шине памяти может обеспечить пропускную способность памяти почти 1,8 ТБ/с по сравнению с примерно 1 ТБ/с на существующей RTX 4090. Эти цифры соответствуют нашим ожиданиям с точки зрения производительности, где общий прирост для следующего флагмана составит около 1,7.

Также сообщается, что урезанный кристалл GB203 будет примерно вдвое меньше GB202, аналогично тому, что Nvidia сделала в этом поколении с AD102 для RTX 4090 и AD103 для серии RTX 4080. Эти видеокарты, скорее всего, получат либо 384-битную, либо 256-битную шину памяти, поэтому мы, вероятно, снова увидим огромный разрыв в производительности между вторым и первым местами в очередной линейке Nvidia.

Это уже второй раз, когда данный инсайдер упоминает флагман серии RTX 50 с 512-битной шиной памяти – впервые об этом было сказано в сентябре 2023 года. С тех пор прошло более шести месяцев, так что, возможно, эта информация окажется достоверной. Мы также знаем, что модули GDDR7 только сейчас начали поступать в такие компании, как Nvidia и AMD, для тестирования, так что новый флагман уже вероятно находится в какой-то секретной лаборатории.