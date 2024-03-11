Сейсмический сигнал, указывавший на инопланетный метеорит, может оказаться лишь грохотом от грузовика

За последние десять лет астрономы зафиксировали несколько объектов, которые прибыли к нам из-за пределов Солнечной системы. Самым известным из них является загадочный астероид Оумуамуа, который был очень похож на инопланетный космический корабль. Однако не меньший интерес вызвал метеорит, сгоревший в земной атмосфере в 2014 году. Предположительно, он прибыл из другой звёздной системы. Ученые отправились на поиски фрагментов этого объекта, основываясь на сейсмических данных, и в результате извлекли крошечные металлические фрагменты метеорита из Тихого океана. Однако результаты недавнего исследования ставят под сомнение существование этих предполагаемых межзвездных фрагментов. Команда из Университета Джонса Хопкинса утверждает, что сейсмический сигнал, принятый за падение метеорита, на самом деле был всего лишь шумом от проезжающего грузовика.

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Космический объект, получивший обозначение IM1, был небольшим, всего несколько метров в диаметре, но при входе в атмосферу в 2014 году он активировал систему раннего предупреждения Космического командования США. В 2022 году правительство рассекретило эти данные и показало, что скорость и траектория IM1 убедительно указывают на то, что он имел внесолнечное происхождение, хотя некоторые учёные высказывали уже тогда сомнения.

К ним тогда присоединился гарвардский астроном Ави Лоеб, который настаивал на том, что астероид Оумуамуа является частью инопланетной технологии. Лоеб довольно быстро нашел богатых инвесторов и организовал экспедицию стоимостью 1,5 миллиона долларов для поиска фрагментов метеорита IM1 на дне океана. Свои поиски Лоеб сосредоточил у берегов Папуа-Новой Гвинеи, основываясь на сейсмических данных с датчика на острове Манус. В конечном итоге команда Лоеба обнаружила мелкие фрагменты, которые, как предполагалось, имели "внеземное технологическое происхождение".

Однако группа ученых из Университета Джонса Хопкинса не торопилась с выводами. Планетарный сейсмолог Бенджамин Фернандо утверждает, что расположение фрагментов IM1 у побережья Папуа-Новой Гвинеи было ошибочным. По словам Фернандо, сейсмические данные были получены не от взрыва в воздухе или удара космического камня, а от грузовика.

Именно этот сейсмометр на острове Манус передал ошибочные данные о взрыве астероида в атмосфере Земли.

Результаты расследования будут представлены 12 марта на Лунной и Планетной Научной конференции в Хьюстоне. Они указывают на наличие дороги с интенсивным движением грузовых автомобилей недалеко от сейсмометра на острове Манус. Исследователи обнаружили в данных несколько дополнительных сигналов с той же сигнатурой, что и предполагаемое обнаружение IM1, и они не связаны ни с какими метеоритами в регионе. «Сигнал менял свое направление со временем, в точности совпадая с изгибами дороги, проходящей мимо сейсмометра», — сказал Фернандо.

Фрагменты, обнаруженные командой Лоэба, вероятно, являются настоящими кусочками метеорита, но не того, который они пытались найти. Используя данные датчиков в Австралии и Палау, предназначенных для обнаружения ядерных испытаний, команда Фернандо рассчитала более вероятное место распада IM1 в 100 милях от района, который был исследован в прошлом году. Таким образом, какие-либо оставшиеся фрагменты IM1 все еще могут находиться на дне океана, однако на их поиски потребуются огромные деньги.