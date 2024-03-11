В нем также упоминается о разработке портативных устройств для обнаружения НВЯ/НЛО.

Пентагон опубликовал новый отчет о ходе поисков внеземной жизни и инопланетных технологий. В отчете недвусмысленно говорится, что в ходе правительственных расследований не было обнаружено никаких свидетельств того, что инопланетяне посещали нашу Землю. Никакого сокрытия конфиденциальных данных нет и никогда не было, заявляет правительство. Кроме того, было объявлено о разработке новой портативной системы наблюдения за воздушным пространством под названием "Проект Гремлин", которая будет использоваться при будущих наблюдениях за неопознанными летательным объектами (НЛО).

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В 2022 году Пентагон сформировал новое подразделение Министерства обороны США под названием «Управление по разрешению необъяснимых аномалий» (AARO) для изучения так называемых неопознанных воздушных явлений (НВЯ/НЛО). По просьбе Конгресса это ведомство опубликовало отчет, основанный на всех существующих наблюдениях за воздушным пространством. Как сообщает CNN, в отчете говорится, что агентство пока не обнаружило никаких доказательств существования инопланетных существ или технологий. Представитель AARO заявил, что согласно тщательным расследованиям, проведенным на самых высоких уровнях допуска к секретной информации, позволили прийти к заключению, что подавляющее большинство зафиксированных случаев наблюдения НЛО/НВЯ имели вполне рациональные объяснения. Они были вызваны обыкновенными объектами и явлениями, которые первоначально были ошибочно идентифицированы как нечто аномальное.





Специалисты AARO изучили все имеющиеся сведения о появлении в воздушном пространстве НЛО, начиная с нашумевшего инцидента в Розуэлле в 1945 году и пришли к выводу, что все это было всего лишь недоразумением, которое иногда приводило к обнаружению секретной военной техники. В частности, инцидент в Розуэлле, по заявлению AARO, был связан с запуском воздушного шара в рамках проекта "Могул". Некоторые обнаруженные объекты были либо обломками космических аппаратов или спутников в атмосфере, либо, возможно, секретной техникой конкурирующих стран. В отчете говорится, что AARO не смогла подтвердить ни одного случая инопланетной жизни или технологии за бесчисленное множество наблюдений, охватывающих многие десятилетия.

В будущем правительство планирует улучшить методы сбора данных о необычных воздушных объектах. Новый проект "Гремлин" представляет собой устройство с большим набором датчиков, которое можно быстро развернуть для сбора данных при наблюдениях НЛО. Неясно, насколько велико или мало это устройство, но, по словам главы AARO, в настоящее время оно проходит испытания на полигоне в Техасе, и его местонахождение на данный момент засекречено.

Глава AARO Тимоти Филлипс пояснил журналистам, что новые портативные детекторы "Проекта Гремлин" призваны выявлять и идентифицировать любые аномальные объекты, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности. Он отметил, что эти устройства будут незаменимы в случаях обнаружения неопознанных летающих объектов вблизи стратегически важных объектов, ограниченных воздушных зон, морских акваторий или космических кораблей. Филлипс подчеркнул, что благодаря мобильности и высокотехнологичным сенсорам, новая система сможет оперативно развертываться и собирать критически важные данные для дальнейшего анализа подобных инцидентов.