Как и млекопитающие, эти кольчатые амфибии выделяют для своих детенышей богатую питательными веществами жидкость.

Долгое время было принято считать, что только млекопитающие выкармливают своих детенышей молоком. Но что, если я скажу вам, что есть земноводное, которое делает то же самое? Да, вы все правильно поняли. Существует змееподобное существо, которое откладывает яйца, а затем выделяет из репродуктивного тракта жирную жидкость, чтобы кормить своих детенышей. Ученые утверждают, что это первая обнаруженная яйцекладущая амфибия, вскармливающая потомство "молоком". И это не просто молоко, это скорее "супермолоко", которое содержит в два раза больше жира и белка, чем коровье молоко.

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Эту удивительную амфибию назвали Siphonops annulatus (кольчатой цецилией), и обитает она во влажных тропических лесах Бразилии. Цецилии - это группа безногих роющих амфибий, которых часто принимают за червей или змей. Они являются одними из наименее изученных и загадочных позвоночных на планете. У них очень мало внешних признаков, а у некоторых из них даже есть ядовитая слизь и ядовитые клыки. Также у цецилий уникальный способ заботы о потомстве. Некоторые цецилии кормят свое потомство, сбрасывая собственную кожу, которую малыши затем съедают, но кольчатая цецилия пошла другим эволюционным путем. Она вырабатывает своего рода "молоко", которое производится в железах ее яйцевода - трубки, по которой яйца из яичников выходят наружу.

Ученые обнаружили это удивительное поведение, наблюдая за 16 самками цецилий и их выводками в лаборатории. Они заметили, что детеныши прижимались к матери возле ее клоаки – отверстия репродуктивной, пищеварительной и выделительной систем. Детеныши также покусывали маму и ворочались у ее клоаки, издавая писклявые звуки. Затем мать поднимала хвост и выпускала из своего отверстия густую жидкость, которую малыши с жадностью поглощали. Это происходило до шести раз в день и продолжалось более двух месяцев. Исследователи проанализировали жидкость и обнаружили, что она богата жирами и углеводами, как молоко млекопитающих. Они также обнаружили, что младенцы росли быстрее и крупнее, чем те, кто не получал материнскую жидкость.





Исследователи считают, что это одна из форм лактации - выработки и секреции молока матерью. Лактация - одна из самых сложных и продвинутых форм родительской заботы у животных. Обычно она ассоциируется с млекопитающими, но также развилась у некоторых других групп животных, таких как голуби, тараканы и пауки. Кольчатая цецилия - первый пример лактации у земноводных, и первый - у откладывающих яйца позвоночных. Это показывает, что эволюция родительской заботы более разнообразна и конвергентна, чем считалось ранее.

Кольчатая цецилия оказалась не только удивительным животным, но и ценным экземпляром для изучения происхождения и функций лактации. При сравнении ее "молока" с молоком других животных, мы можем больше узнать о факторах, влияющих на состав и качество молока. Мы также сможем изучить механизмы и преимущества выкармливания молоком в различных средах обитания и жизненных циклах. И, наконец, мы можем оценить многообразие и изобретательность природы, которая никогда не перестает удивлять нас своими чудесами.