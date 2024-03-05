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Fantoci
Новый патч Alan Wake 2 повысит производительность на старых видеокартах серии GeForce GTX 10 до 100%
Прирост производительности на 57% для GeForce GTX 1070, 85% для GTX 1080 и 100% для GTX 1080 Ti – следующий патч сделает Alan Wake 2 по-настоящему проходимой игрой.

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Alan Wake II от Remedy стала одной из самых технически продвинутых и визуально впечатляющих игр на персональных компьютерах в 2023 году. В игре используется усовершенствованное освещение с трассировкой пути для придания реалистичной атмосферы жуткого хоррора. Однако из-за применения программного компонента DirectX 12 Ultimate и его "Mesh Shaders" (cеточных шейдеров) для отрисовки лучей и освещения, игра работала нестабильно на видеокартах NVIDIA GeForce GTX 10 серии (включая GTX 1060, 1070 и 1080).

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Для реализации всех функций DirectX 12 Ultimate требуется современная мощная видеокарта, из-за чего многие геймеры с графическими процессорами 10-й серии не могли играть в Alan Wake II без серьезных проблем с производительностью. Но есть хорошие новости! Завтра (6 марта) выйдет патч для PC-версии игры, который устранит проблемы с производительностью на старых графических процессорах, таких как GeForce GTX 1070, а также повысит производительность на современных видеокартах Ada Lovelace, таких как GeForce RTX 4070.

Специалисты по компьютерным технологиям из Digital Foundry протестировали предварительную версию патча и обнаружили впечатляющее улучшение производительности на 85 процентов с GeForce GTX 1080 и удвоение производительности с культовой GeForce GTX 1080 Ti.


Даже GeForce GTX 1060 демонстрирует впечатляющий прирост производительности на 45 процентов при тестировании той же требовательной лесной локации. Однако даже после этого патча Alan Wake II по-прежнему останется очень требовательной компьютерной игрой: для достижения приличной производительности со скоростью 30 кадров в секунду при настройках низкого качества игры требуется GeForce GTX 1070. Тем не менее, GeForce GTX 1080 Ti теперь способна "обеспечить игровой процесс в разрешении 1440p с трассировкой лучей на уровне PS5 при использовании аналогичных настроек производительности", что впечатляет.

Конечно, современные графические процессоры со встроенной поддержкой "cеточных шейдеров" по-прежнему лучше справляются с Alan Wake 2, но этот патч откроет игру для гораздо большего количества компьютерных геймеров. Согласно последним результатам опроса оборудования и программного обеспечения Steam за февраль 2024 года, многие геймеры по-прежнему используют видеокарты серии GeForce GTX 10.

Для владельцев новых видеокарт GeForce RTX 40 серии, специалисты Digital Foundry сообщили приятную новость о 14-процентном приросте производительности при растеризации и 6-процентном при трассировке лучей. Отличная работа, Remedy!

#alan wake 2 #geforce gtx 10
Источник: eurogamer.net
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