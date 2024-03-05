Данная находка оставалась в тайне в течение двух лет, но теперь ученые готовятся выставить ее во французском музее.

Несколько лет назад гражданин Франции, гуляя со своим псом, случайно наткнулся на находку всей своей жизни - почти полный скелет динозавра. Чтобы обезопасить бесценную находку от вандалов, ее держали в тайне с 2022 года, но теперь палеонтологи готовят ископаемый 9-метровый скелет динозавра к выставке во французском музее Крузи.

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Стало известно, что в 2022 году, во время обычной прогулки, 25-летний житель Монтулье, Дамьен Боскетто, заметил выступающую из земли кость. Палеонтологи считают, что оползень смыл осадочные породы с края скалы, обнажив кости динозавра, вросшие в данную местность. Боскетто немедленно сообщил о находке Культурной, археологической и палеонтологической ассоциации (ACAP) в соседнем городке Крузи.

В ходе раскопок выяснилось, что Боскетто обнаружил тазовую кость титанозавра - длинношеего травоядного четвероногого животного, которое, как считается, бродило по Земле более 66 миллионов лет назад. Палеонтологи ACAP выяснили, что окаменевший скелет был примерно на 70% целым и простирался на 9 метров в длину. Организация решила сохранить открытие в секрете, чтобы защитить его от вандализма. В течение следующих двух лет они провели несколько 10-дневных раскопочных вылазок с участием местных студентов и начинающих ученых.

Скелет патаготитана, разновидности титанозавра, выставлен в чикагском Музее естественной истории имени Филда. Фото: Zissoudisctrucker/Wikimedia Commons

С тех пор ACAP извлекла окаменелость из земли и перевезла ее в лабораторию Музея Крузи. Там палеонтологи изучат и инвентаризируют кости, прежде чем подготовить их к выставке. На данный момент неизвестно, когда посетители смогут посмотреть находку Боскетто в музее.

Найденная в этом конкретном регионе Франции окаменелость титанозавра не стала большой неожиданностью. Департамент Эро, часть Окситании, которая включает городок Боскетто и Крузи, является домом для нескольких знаменитых находок верхнемелового периода, сделанных всего за последние три десятилетия. Но многие из окаменелостей, найденных в Эро, представляют собой окаменелые следы динозавров, то есть признаки того, что здесь когда-то жило определенное животное, а не сохранившиеся части самого животного. В 2020 году исследователи из Бургундского университета Франш-Конте обнаружили там в пещеры следы зауроподов, а другая группа исследователей нашла в 1996 году сохранившиеся яйца динозавров в Мезе, другой коммуне Эро. Впервые за несколько лет в этом регионе был обнаружен почти полный скелет динозавра.

Боскетто изучал палеонтологию еще на первом курсе и последние несколько лет работал волонтером в Музее Крузи. По данным Washington Post, его открытие побудило оставить работу в энергетическом секторе и вернуться к палеонтологии в качестве карьеры. Сейчас он помогает ACAP ухаживать за коллекциями окаменелостей.