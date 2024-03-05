Один из продуктов сывороточного белка способен извлекать золото из материнских плат, позволяя повторно использовать в промышленности этот драгоценный металл.

Внутри всех телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов, игровых консолей и других электронных устройств находится печатная плата, а внутри этой платы скрывается драгоценный металл - золото. Несмотря на то, что в наших устройствах оно содержится в крайне малых количествах, этот дорогой металл обречен попасть туда, куда отправляется печатная плата, когда устройство становится электронным отходом. В настоящее время его ждет либо свалка, либо – если вы ответственно относитесь к утилизации электроники – на переработку электронных отходов, являющуюся довольно ресурсоемким процессом.

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Ученые из Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе (ETH Zurich) считают, что нашли более простой и эффективный способ извлечения золота из отслуживших свой срок материнских плат. Используя обычный побочный продукт сыроделия, исследователи успешно извлекли золото из 20 материнских плат. Полученные фрагменты драгоценного металла были расплавлены в слитки, что практически гарантирует пригодность золота для будущих проектов.

Схема получения чистого золота, извлеченного из пищевых отходов (сыворотки) и электронного мусора в качестве исходных материалов.

Секретное оружие исследователей — сывороточный протеин. При производстве сыра молоко створаживается и процеживается; примерно 10% объема молока превращается в сыр, а остальные 90% становятся сывороткой. Этот полезный побочный продукт богат белками, которые при определенных условиях могут легко образовывать амилоидные нанофибриллы. Благодаря высокому соотношению плотности к объему, высокомодульной поверхности и исключительной стабильности эти нанофибриллы могут быть использованы для производства аэрогелей, которые избирательно извлекают золото из электронных отходов.





Нагрев сывороточный белок до 194 градусов по Фаренгейту (90°C) и погрузив его в кислотную ванну, команда ученых получила амилоидные нанофибриллы. Затем они диспергировали амилоидные нанофибриллы в жидкости и лиофилизировали дисперсию, создав при этом легкие пористые аэрогели. Разобрав вышедшие из эксплуатации материнские платы, исследователи разбили их на мелкие кусочки и растворили их в царской водке — очень агрессивной жидкости, которая способна растворять благородные металлы. Затем полученный раствор был отфильтрован, что позволило растворенным металлам в течение 24 часов напрямую взаимодействовать с разработанным аэрогелей.

Данный самородок золота извлечен из 20 материнских плат. Авторы и права: Advanced Materials.

После того как аэрогели с амилоидными нанофибриллами успели закрепиться на золоте, команда сожгла их при температуре 1 832 градуса по Фаренгейту (1000°C). Осталась лишь куча пепла, смешанная с кусками золота. Их эксперимент, в ходе которого с 20 материнских плат было получено в общей сложности 409 миллиграммов золота, подробно описан в статье Advanced Materials.

Исследователи называют свой подход "стратегией двойного выигрыша", поскольку он позволяет решить две важные проблемы - утилизацию электронных отходов и пищевых отходов. Несмотря на то, что это не первый успешный метод извлечения золота из отслуживших свой срок устройств, он обещает большие перспективы для организаций, заинтересованных в "экономике замкнутого цикла", где материалы и их побочные продукты повторно используются и перерабатываются максимально долго.