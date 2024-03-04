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Fantoci
Lenovo cкоро выпустит новый Android-планшет с дисплеем, похожим на бумагу
Судя по всему, вскоре Lenovo представит новый планшет среднего ценового сегмента. Также, как и прошлогодняя модель, он будет называться Tab P12. Новый Lenovo Tab P12 будет оснащен дисплеем с "бумагоподобным" покрытием, что улучшит ощущения при написании заметок и рисовании, по сравнению с конкурирующими Android-планшетами.

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На прошедшей недавно выставке MWC 2024 компания Lenovo представила множество новинок, в том числе устройства серий ThinkBook, ThinkPad и ThinkVision, а также концептуальные разработки вроде ноутбука ThinkBook Transparent Display (с прозрачным дисплеем) и смартфон Motorola Adaptive Display Concept. К тому же Windows Report выяснил, что обновленный планшет Tab P12 находится на финальной стадии разработки. Напомним вам, что первое поколение планшетов Tab P12 вышло в июле 2023 года и стало одним из первых устройств на базе чипсета MediaTek Dimensity 7050.

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Согласно отчету Windows Report, новый планшет Tab P12 будет работать на том же самом процессоре. Также сообщается, что Tab P12 сохранит аккумулятор емкостью 10 200 мАч и будет работать на Android 13 с обещанием от производителя присылать обновления вплоть до Android 15. Более того, модель этого года сохранит четыре динамика своего предшественника, до 8 ГБ оперативной памяти и порт USB 2.0 Type-C для зарядки аккумулятора мощностью до 30 Вт. Фактически, единственным заметным изменением в обновлённом Tab P12 стал дисплей.

Ожидается, что у новой модели будет матовое покрытие дисплея, которое Windows Report описывает как "антибликовый ЖК-экран с эффектом бумаги". Насколько мы можем судить, Lenovo намерена придать новому Tab P12 внешний вид электронной книги или устройства для заметок в сочетании с Tab Pen Plus, сохранив при этом высокую четкость изображения IPS-панели. При этом размер дисплея по-прежнему составляет 12,7 дюйма, он обеспечивает частоту обновления 60 Гц, контрастность 1500:1 и собственное разрешение 2944 x 1840 пикселей. Несмотря на утечку изображений продукта и технических характеристик от Windows Report, дата выхода и цена нового планшета пока остаются неизвестными.

#lenovo #планшет #lenovo tab p12
Источник: windowsreport.com
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