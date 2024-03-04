Судя по всему, вскоре Lenovo представит новый планшет среднего ценового сегмента. Также, как и прошлогодняя модель, он будет называться Tab P12. Новый Lenovo Tab P12 будет оснащен дисплеем с "бумагоподобным" покрытием, что улучшит ощущения при написании заметок и рисовании, по сравнению с конкурирующими Android-планшетами.

На прошедшей недавно выставке MWC 2024 компания Lenovo представила множество новинок, в том числе устройства серий ThinkBook, ThinkPad и ThinkVision, а также концептуальные разработки вроде ноутбука ThinkBook Transparent Display (с прозрачным дисплеем) и смартфон Motorola Adaptive Display Concept. К тому же Windows Report выяснил, что обновленный планшет Tab P12 находится на финальной стадии разработки. Напомним вам, что первое поколение планшетов Tab P12 вышло в июле 2023 года и стало одним из первых устройств на базе чипсета MediaTek Dimensity 7050.

реклама

Согласно отчету Windows Report, новый планшет Tab P12 будет работать на том же самом процессоре. Также сообщается, что Tab P12 сохранит аккумулятор емкостью 10 200 мАч и будет работать на Android 13 с обещанием от производителя присылать обновления вплоть до Android 15. Более того, модель этого года сохранит четыре динамика своего предшественника, до 8 ГБ оперативной памяти и порт USB 2.0 Type-C для зарядки аккумулятора мощностью до 30 Вт. Фактически, единственным заметным изменением в обновлённом Tab P12 стал дисплей.

Ожидается, что у новой модели будет матовое покрытие дисплея, которое Windows Report описывает как "антибликовый ЖК-экран с эффектом бумаги". Насколько мы можем судить, Lenovo намерена придать новому Tab P12 внешний вид электронной книги или устройства для заметок в сочетании с Tab Pen Plus, сохранив при этом высокую четкость изображения IPS-панели. При этом размер дисплея по-прежнему составляет 12,7 дюйма, он обеспечивает частоту обновления 60 Гц, контрастность 1500:1 и собственное разрешение 2944 x 1840 пикселей. Несмотря на утечку изображений продукта и технических характеристик от Windows Report, дата выхода и цена нового планшета пока остаются неизвестными.