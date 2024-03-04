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Fantoci
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
Гибридная плавучая электростанция генерировать 420 МВт морской ветровой энергии и 120 МВт плавучей солнечной энергии.

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Представьте себе гигантскую электростанцию, которая использует энергию солнца и ветра, но при этом не занимает место на плодородной земле и не выбрасывает парниковых газов. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? А вот и нет. Италия строит в море большую плавучую солнечно-ветряную электростанцию, которая поможет этой стране отказаться от ископаемого топлива, а также в развитии возобновляемых источников энергии.

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Гибридная плавучая электростанция будет сочетать два типа технологий морской возобновляемой энергетики: плавучих солнечных панелей и плавучих ветровых турбин. Плавучие солнечные панели будут размещаться на поверхности воды, а плавучие ветряные турбины закреплены на морском дне с помощью тросов. Сочетая эти две технологии, гибридная плавучая солнечно-ветряная электростанция сможет производить электроэнергию как от солнца, так и от ветра, используя преимущества обеих систем.

Италия - одна из самых солнечных стран Европы, со средним количеством 2000 солнечных часов в год. Плавучую электростанцию решили построить, потому что энергетики столкнулись с некоторыми проблемами при расширении солнечной энергетики, такими как ограниченность земельных участков, высокая стоимость установки и проблемы интеграции в энергосистему. Разместив плавучие солнечные панели в море, Италия сможет преодолеть эти проблемы и задействовать свои обширные морские ресурсы.

Италия также является первопроходцем в области морской ветряной энергии, установив первую плавучую ветряную турбину в Средиземном море в 2010 году. Однако она все еще отстает от других европейских стран по общим мощностям морской ветроэнергетики, главным образом из-за отсутствия подходящих площадок для установки ветряных турбин с надежным морским дном, для которых требуется мелководье и сильные ветры. Установив в море плавучие ветряные турбины, Италия сможет использовать огромный потенциал энергии морского ветра, который, по оценкам, в 10 раз превышает энергию наземного ветра.

Разместив в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию, Италия сможет добиться следующих преимуществ:

  • Увеличить производство энергии из возобновляемых источников и снизить зависимость от ископаемого топлива;
  • Диверсифицировать энергетический баланс и повысить энергетическую безопасность;
  • Сократить выбросы парниковых газов и внести вклад в глобальную борьбу с изменением климата;
  • Создать новые рабочие места и экономические возможности в "зеленом" энергетическом секторе;
  • Сэкономить земельные и водные ресурсы, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.

Данный проект под названием Corigliano является совместным "детищем" голландско-норвежской компании SolarDuck, итальянского инвестиционного фонда Arrow Capital и итальянской компании-застройщика New Developments. Он будет реализован в заливе Таранто, у калабрийского побережья Корильяно-Россано, в Ионическом море.

Общая мощность проекта составит 540 мегаватт (МВт), из них 420 МВт будут получены от плавучих ветряных турбин и 120 МВт от плавучих солнечных панелей. В его состав войдут 28 плавучих ветряных турбин и приподнятые платформы технологии SolarDuck, которые позволяют солнечным панелям выдерживать штормовые волны и уменьшают отложения соли. Ввод проекта в эксплуатацию ожидается в 2028 году.

Что это значит для будущего возобновляемой энергетики?

Проект Corigliano - это новаторский пример того, как гибридные плавучие солнечно-ветряные электростанции могут произвести революцию в секторе возобновляемой энергетики. Объединяя сильные стороны обеих технологий, эти гибридные фермы могут обеспечить более высокую эффективность, надежность и гибкость, чем автономные системы. Они также могут снизить затраты и риски, связанные с развитием морской энергетики, и открыть новые рынки и места для размещения возобновляемых источников энергии.

Гибридные плавучие солнечные и плавучие ветряные электростанции являются целесообразным вариантом не только для Италии, но и для других средиземноморских стран и регионов со схожими географическими и климатическими условиями. Согласно недавнему исследованию, Средиземное море обладает потенциалом для размещения до 300 гигаватт (ГВт) гибридных плавучих солнечных и плавучих ветряных электростанций, которые могут обеспечить 100% потребности в электроэнергии окружающих стран.

#италия #зеленая энергетика #гибридная электростанция #плавучая электростанция
Источник: evwind.es
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