Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Астрономы выявили новую связь между формированием планет и водой в космосе
Они обнаружили водяной пар в диске возле молодой звезды, где начали формироваться планеты.

реклама

Вода необходима для жизни в том виде, в котором мы её знаем, но как она вообще попала на нашу планету? И как она влияет на формирование других планет вокруг других звезд? На эти вопросы астрономы пытаются ответить с помощью мощного телескопа в чилийской пустыне.

реклама

Данный телескоп называется ALMA, что расшифровывается как "Большой субмиллиметровый-миллиметровый решётчатый массив Атакамы". Он состоит из 66 антенн, которые работают синхронно с целью наблюдения за холодными и далекими областями Вселенной, где рождаются звезды и планеты. ALMA может обнаружить слабые сигналы молекул, таких как вода, которые присутствуют в газовых и пылевых дисках, окружающих молодые звезды.

Одна из таких звезд - HL Tauri, которая очень похожа на наше родное Солнце. Расположена эта звезда на расстоянии 450 световых лет от нас в созвездии Тельца. Возраст HL Tauri составляет всего около миллиона лет, что очень мало по космическим меркам. Она окружена диском из материала, в котором медленно формируются планеты. Телескоп ALMA уже сделал потрясающие снимки этого диска (изображение ниже), на которых видны кольцеобразные сгустки материи, образовавшиеся под действием силы тяжести формирующихся планет.

Однако ALMA способен не только фотографировать космические объекты. Он также может измерять температуру и химический состав диска. И вот тут-то и была обнаружена вода. Вода является ключевым ингредиентом для органической жизни на планетах, и также считается, что она выполняет ключевую роль в процессе формирования экзопланет. Астрономы уверены, что там в космосе, где достаточно низкая температура для того, чтобы вода прилипала и замерзала на частичках космической пыли и они лучше скреплялись друг с другом, образуется оптимальное место для образования планет.

Команда астрономов использовала ALMA, чтобы составить своеобразную карту перемещения водяного пара в диске вокруг звезды Tauri. Они обнаружили, что во внутренней части диска, где температура как раз подходит для того, чтобы вода полностью не испарялась и распространялась в газообразной фазе (пар). Ее объем составляет как минимум в 3 раза больше, чем во всех океанах нашей планеты. Также было выявлено огромное количество воды в области скопления материала в диске, что указывает на то, что там прямо сейчас может формироваться планета.

Это первый случай, когда астрономам удалось составить карту распространения водяного пара и льда в стабильном прохладном диске – в том виде диска, который образует самые оптимальные условия для зарождения и образования планет вокруг звёзд. Полученные данные показывают, как наличие воды может повлиять на формирование планетарной системы, подобно тому, как это произошло в нашей Солнечной системе около 4,5 миллиарда лет назад.

Обнаружение воды в диске вокруг HL Tauri важно не только для понимания того, как формируются планеты, но и для выяснения того, может ли на них существовать жизнь. Вода - один из главных критериев, по которым ученые ищут потенциально пригодные для жизни миры за пределами нашей Солнечной системы. Изучая, как распределяется и доставляется вода в различных планетарных системах, астрономы надеются узнать больше о происхождении и эволюции жизни во Вселенной.

Так что в следующий раз, когда вы выпьете стакан воды, вспомните, что вы пьете то же самое, что помогло создать Землю и другие планеты. И кто знает, может быть, где-то там, на диске вокруг молодой звезды, есть еще одна капля воды, которая однажды станет частью живого мира.

#космос #вселенная #alma
Источник: indianexpress.com
+
Написать комментарий (0)
НАСА: Марс вращается с каждым годом всё быстрее
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил "скелет" уникальной одинокой галактики NGC 1559
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
6
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
1
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
9
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
6
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
4
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
2
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
3
Шведские учёные побили «мировой рекорд» эффективности солнечных батарей
1
Россия увеличивает производство новейшей РСЗО «Возрождение»
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Журналист Репке рассказал, что дроны ВС РФ стали самым настоящим бичом для западной техники ВСУ
3
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
2
Павел Дуров анонсировал введение нового способа монетизации Telegram-каналов
+
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
1
Raytheon продемонстрировала возможности новой ракеты AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
Макрон назвал «продуманными и выверенными» свои слова о вводе европейских войск на Украину
2
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 и 3 Pro могут быть выпущены в этом году
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
3
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
147
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
38
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
3
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
10
Last Epoch: краткий обзор игры
7
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
8
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
2
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
37

Сейчас обсуждают

Shteger
22:48
укры не сбили ни одного. слишком далеко летает. сбили один. сбили свои, укры помогли ракетой с200. тот что до этого "якобы сбили" над тем же азовским морем - ни одного подтверждения не было. кроме сло...
В «Ростехе» заявили о плане по восстановлению производства самолётов ДРЛО А-50У
Bromka
22:45
На пресс-конференции после подведения итогов выборов Стубб заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. По его словам, дипломатические и официал...
Президент Финляндии призвал говорить с Россией «прямо и не увиливая»
Αртем Μеркушев
22:41
ну только таких организаций как ваша по всей России можно по пальцам пересчитать, кто перешёл за ранее и прошел все круги ада за года, перед тем как все заработало как часы.. от серверов до обычных со...
ВТБ осуществляет крупнейший переход на Astra Linux, отказываясь от Windows
Валерий Колганов
22:30
Ну что, неплохо. Финляндия страна НАТО. Линус Торвальдс - Фин. Права на ядро Линукс принадлежат ему . Могут отрезать от репозиториев. Тем лучше. Будем развивать тогда чисто свою ОС.
ВТБ осуществляет крупнейший переход на Astra Linux, отказываясь от Windows
REY_B_
22:26
В мелководном Балтийском Море это и так не проблема
Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ 17 самолетов P-8A Poseidon за $3,4 млрд
REY_B_
22:25
Посмотрим ещё... - Один укромно выкуренный косячок вполне может всё испортить. Вопрос Культуры, в технически сложных процессах всегда будет на одном из самых первых мест
Intel и ASML объявили о запуске первой в мире литографической машины с высокой числовой апертурой
32Влад32
22:25
Может поэтому и говорят на Западе о войне до последнего украинца?
МИД РФ заявил, что отказ Германии объяснить запись об ударах по России станет признанием вины
32Влад32
22:21
Дилемма решается легко. Уничтожаются любые вооруженные формирования на территории Украины. Разбираться некогда.
СМИ: Франция ради создания «стратегической дилеммы» для России может разрешить своему спецназу заходить на территорию Украины
REY_B_
22:19
Попокатепетль? Страдающий вулканизмом вулкан, я бы тоже так назвал
Самый опасный действующий вулкан Мексики извергается 13 раз за день
REY_B_
22:17
Так спад во всём и везде. Но признать начало "Глобального Экономического Кризиса", не позволяют духовные скрепы, в виде биржевых бумажек, и даже не бумажек, в виде крипты. - В этом же случае там начнё...
Общий рынок графических процессоров (GPU) для ПК вырос на 6% в 4-м квартале 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем