NGC 1559 пребывает в полном одиночестве, но мы можем любоваться ею издалека благодаря телескопу «Уэбб».

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба является самым совершенным и дорогим из всех построенных астрономических обсерваторий. Он использует свою новейшую оптическую систему для изучения космических объектов с беспрецедентной детализацией. Даже когда телескоп исследует хорошо изученные объекты, он может найти ранее скрытые объекты и показать нам Вселенную в новом свете. На этой неделе "Уэбб" отправил домой на Землю еще одно потрясающее изображение спиральной галактики NGC 1559.

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На новом снимке " Уэбба" оранжевым цветом выделяются "скелетные очертания" пылевых полос этой галактики. По мнению ученых, эти скопления материи служат источником звездообразования. Раньше подобные детали их строения были скрыты на изображениях, полученных телескопами, работающими в видимом свете, такими как "Хаббл". Однако на снимках в среднем инфракрасном диапазоне прибора MIRI космического телескопа «Уэбб» эти пылевые дорожки светятся очень ярко. На новом изображении показана центральная область с низкой плотностью, которая уступает место свободно закрученным спиральным рукавам по краям. Более яркое красное свечение указывает на активные молекулы водорода, характерные для недавно образовавшихся звезд.

Основной инструмент "Уэбба" NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) внесла самый большой вклад в изображение. Она фиксирует свет всех звезд, даже самых молодых и тусклых. Эти объекты обычно окутаны облаками пыли и газа, но инфракрасные глаза "Уэбба" могут легко заглянуть сквозь эти препятствия, чего не мог сделать "Хаббл". NIRCam без труда заметила бы фоновые объекты за галактикой NGC 1559, но вы, возможно, обратили внимание на то, что таких точек света там почти нет. Это потому, что данная галактика находится в пустой области Вселенной. Она не является частью какого-либо скопления галактик и не имеет галактик-компаньонов.





Данная галактика практически одна висит в космосе на расстоянии около 35 миллионов световых лет в созвездии Сетки и является популярной целью среди астрономов. NGC 1559 образовалась из четырех различных древних сверхновых, три из которых были обнаружены австралийским астрономом-любителем Робертом Эвансом. Третье и четвертое исследование этого космического объекта (последнее от проекта CHASE) позволили астрономам измерить расстояние до NGC 1559, что должно помочь при анализе скорости расширения Вселенной.

Телескоп «Уэбб» вернулся к изучению NGC 1559 в рамках проекта PHANGS (Физика при высоком угловом разрешении в близлежащих галактиках). Ранее эта команда опубликовала набор из 19 различных спиральных галактик, видимых "Уэббом". Новый снимок NGC 1559 обладает многими схожими качествами, несмотря на своеобразную структуру.

Европейское космическое агентство сообщило, что PHANGS является "программой общедоступных данных", а это означает, что собранные данные не подлежат периоду эксклюзивного доступа. Вы можете увидеть полноразмерное исходное изображение данной галактики в формате TIFF на портале ESA Webb, посвященном телескопу "Уэбба", которое весит внушительные 108 МБ. Там же есть изображения более скромного размера и версия с возможностью увеличения в реальном времени.