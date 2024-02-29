Шанхайские специалисты создали новый тип диска, способный хранить сотни тысяч гигабайт данных, или более 40 000 DVD-дисков.

Команда ученых разработала новый тип оптического запоминающего устройства, которое имеет ту же форму, что и диск DVD или Blu-Ray, но способно хранить невероятное количество данных.

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С появлением потоковых сервисов покупки Blu-Ray и DVD резко упали, причем в последние годы покупки обоих видов дисков в основном совершаются коллекционерами или заядлыми поклонниками этих конкретных носителей. Однако ситуация может измениться, потому что специалисты из Шанхайского университета смогли изготовить новый оптический диск, способный вместить 1,6 петабита, или около 200 000 гигабайт, чего достаточно для хранения более 40 000 DVD-фильмов. или чуть более 200 000 фильмов Blu-Ray.

IEEE Spectrum сообщает, что емкость нового диска примерно в 4000 раз превышает плотность данных Blu-Ray, что примерно в 24 раза превышает емкость обычного жесткого диска. Стандартные оптические диски, хоть и относительно дешевы в производстве, но ограничены низкой емкостью данных, что можно объяснить технологией, которую производители используют для хранения данных. Как поясняет IEEE Spectrum, данные на оптических дисках обычно хранятся в одном слое, но теперь ученые разработали новую технологию, которая позволяет кодировать данные на 100 слоях.

«Теперь заинтересованным компаниям будет доступна технология оптического хранения данных сверхвысокой плотности, например для больших центров обработки данных», — сообщил Мин Гу, профессор оптико-электрической и компьютерной инженерии Шанхайского университета науки и технологий.

«На поиск этого материала ушло 10 лет», — говорит Гу. «Главная трудность заключалась в том, как процессы записи и чтения влияют друг на друга в данном материале, в частности, в трехмерном пространстве».