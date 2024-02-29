Помимо этой экзопланеты в системе TRAPPIST-1 находится ещё шесть экзопланет, которые являются потенциально обитаемыми.

Астрономы с большим интересом наблюдают за системой TRAPPIST-1 с тех самых пор, как космический телескоп Spitzer обнаружил на орбите звезды семь экзопланет, похожих на Землю. С большой вероятностью они не такие гостеприимные, как нам хотелось бы, потому что космический телескоп имени Джеймса Уэбба детально изучил TRAPPIST-1 и не обнаружил никаких свидетельств присутствия атмосферы ни на одной из семи планет. В новом исследовании говорится о том, почему самый мощный телескоп на обнаружил атмосферу на планете TRAPPIST-1e, которая очень быстро вращается вокруг звезды. Полученные результаты говорят о том, что, возможно, нам придется искать пригодные для жизни миры в других местах.

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TRAPPIST-1 — это красный карлик (или М-карлик), самый маленький класс звезд, способных к термоядерному синтезу. Красные карлики также являются наиболее распространенным типом звезд во Вселенной. Поэтому большинство из обнаруженных каменистых экзопланет находятся в планетарных системах, где центральной звездой является красный карлик. Эти звезды холоднее Солнца, поэтому планеты могут находиться на очень близких орбитах и при этом оставаться потенциально обитаемыми (все семь "ТРАППИСТСКИХ" планет поместятся внутри орбиты Меркурия вокруг Солнца). Однако вращение на такой близкой орбите к звезде, даже крошечной и относительно прохладной, чревато последствиями, которые мы только начинаем понимать.

Когда астрономы говорят, что планета потенциально пригодна для жизни, они подразумевают, что она достаточно мала, чтобы иметь твердую поверхность, и получает достаточно звездной энергии, чтобы иметь жидкую воду. В более ранних исследованиях высказывалось предположение, что планеты, находящиеся достаточно близко к обитаемой зоне красного карлика, могут испытывать интенсивный звездный ветер, который лишает их атмосферы.

Новое исследование, проведенное под руководством Офера Коэна из Массачусетского университета в Лоуэлле, предполагает вторую возможную причину потери атмосферы. Согласно полученным результатам, быстрое вращение экзопланеты вокруг звезды, подобной TRAPPIST-1, может привести к "выкипанию" атмосферы под воздействием джоулева нагрева.

Все семь экзопланет TRAPPIST-1 поместились внутри орбиты Меркурия. Фото: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

Основываясь на новой физической модели, Коэн и его команда обнаружили, что быстрое изменение фонового магнитного поля способно передавать значительное количество тепла атмосфере TRAPPIST-1e. Верхние слои атмосферы, напрямую взаимодействующие с космическим пространством, на этой планете находятся настолько близко к звезде, что ее магнитное поле взаимодействует с магнитным полем звезды. Такое близкое расположение звезды вызывает интенсивные токи в ионосфере, которые приводят к нагреванию постоянным током до 1 ватта на квадратный метр. Земля испытывает то же самое явление, но мы находимся достаточно далеко от Солнца, поэтому эффект в 100 000 раз слабее, чем на TRAPPIST-1e.

Команда подсчитала, что джоулево нагревание может разрушить атмосферу вокруг TRAPPIST-1e. Сначала испарится верхний слой атмосферы, но джоулев нагрев такого масштаба за миллионы лет может уничтожить и нижние слои. Скорее всего, солнечный ветер и джоулев нагрев способствовали потере атмосферы на этой планете. Но результат для таких планет неутешителен, независимо от доминирующего фактора, там безжизненная, облученная пустошь.

TRAPPIST-1e входит в число трех планет в обитаемой зоне этой звезды и находится прямо в центре системы с тремя ближайшими и тремя более удаленными планетами. Если данное моделирование верно, то все эти схожие по характеристикам планеты, вероятнее всего, подвержены интенсивному джоулеву нагреву, что исключает наличие плотной атмосферы. Неспособность телескопа "Джеймс Уэбб" и других инструментов обнаружить атмосферу может быть объяснена ее банальным отсутствием.