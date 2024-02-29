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Fantoci
Илон Маск сообщил о возрождении проекта Tesla Roadster - спортивном электромобиле второго поколения
По словам миллиардера, слухи о том, что Roadster якобы будет разгоняться с 0 до 60 менее чем за секунду, - "наименее интересная" особенность в электрическом спорткаре.

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Илон Маск решил возродить свой старый проект, получивший название Tesla Roadster. Несмотря на многочисленные переносы выпуска спортивного электромобиля с момента его анонса в конце 2010-х годов, амбициозный генеральный директор полон решимости возродить угасающий общественный интерес к модели Roadster, благодаря "радикальной" переработке его дизайна.

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«За последние годы мы радикально улучшили основные характеристики нового Tesla Roadster», — написал Илон Маск в посте на сайте X во вторник. «Такого электромобиля вы ещё никогда не видели, если его вообще можно назвать автомобилем».

Как и следовало ожидать, пост Маска вызвал бурю вопросов. Сойер Мерритт, инвестор Tesla и соучредитель компании по производству экологичной одежды, спросил у миллиардера о времени разгона Roadster от 0 до 60 миль/ч и сроках выпуска нового электромобиля. Маск ответил, что Roadster разгоняется от 0 до 60 менее чем за одну секунду, и что это «наименее интересная особенность» спортивного электромобиля. Финальный дизайн электромобиля будет представлен к концу года, а предзаказанные экземпляры будут отправлены клиентам только в 2025 году.

Илон Маск подогревает интерес к новому проекту в своем фирменном стиле. 

«Я думаю, у него есть шанс стать самой потрясающей демонстрацией продукта за всю историю автопрома», — написал Маск. «Вы полюбите новый Roadster больше, чем свой дом».

Генеральный директор описал новую версию электромобиля Roadster как "совместный проект Tesla/SpaceX", который позволит аэрокосмической компании интегрировать разработки ракетных двигателей в схемы новых электромобилей. Громкое заявление согласуется с комментариями Маска 2018 года относительно дополнительного пакета SpaceX, который «будет включать около 10 небольших ракетных двигателей, плавно расположенных вокруг автомобиля. Эти ракетные двигатели значительно улучшат ускорение, максимальную скорость, торможение и управление на поворотах».

Маск демонстрирует Roadster нового поколения в 2017 году. Фото: Tesla

Оригинальный Roadster (годы выпуска с 2008 по 2012) стал первым серийным электромобилем, полностью основанным на литий-ионных батареях, который был разрешен к эксплуатации на американских дорогах; часто говорят, что именно благодаря ему Tesla стала известна на весь мир. Когда в конце 2017 года Tesla продемонстрировала свои планы относительно Roadster следующего поколения, она пообещала, что электромобиль сможет развивать скорость до 450 миль в час (724 км/ч), используя три электродвигателя: один спереди и два сзади. Он также будет иметь съемную стеклянную крышу и вмещать до четырех пассажиров.

После объявления о модернизации электромобиля Roadster компания Tesla открыла возможность предзаказа для 1000 экземпляров особой серии Founders Edition и 1000 обычных версий. В то время ожидалось, что базовая модель Roadster будет стоить 200 000 долларов и поступит в продажу в 2020 году. Поскольку задержки на производстве отодвинули появление Roadster на 2021, 2023, а теперь и на 2025 год, его новая цена, как ожидается, будет намного выше.

#tesla #илон маск #tesla roadster #спортивный электромобиль
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