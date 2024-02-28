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Fantoci
Ученые нашли ключевой компонент универсального противоядия от всех змеиных ядов
Искусственное человеческое антитело 95Mat5, может помочь в разработке противоядия от всех смертельных змеиных укусов.

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Самые смертоносные змеиные яды в мире вскоре могут встретить достойного соперника. Ученые обнаружили, что одно искусственное человеческое антитело нейтрализует токсины, содержащиеся в змеином яде и в результате может стать основой для создания «универсального» противоядия от змеиных укусов.

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Современные противоядия позволяют медицинским работникам лечить укусы некоторых змей довольно эффективно при определенных обстоятельствах, в том числе представителей подсемейства гадюк. Также стоит отметить, что самые эффективные противоядия останавливают негативное воздействие змеиного яда при правильном применении, но они обычно не могут обратить вспять уже возникшие болезненные или парализующие симптомы. За последнее десятилетие это привело к возникновению ужасающей ситуации: врачи большинства стран часто не решаются использовать ограниченные запасы противоядия и подвергать пациентов серьезным побочным эффектам без необходимости, поэтому они ждут, когда у жертвы укуса появятся тяжелые симптомы. Естественно, это подвергает жертву змеи риску паралича, отказа органов или смерти. 

К тому же современные противоядия также часто являются видоспецифичными. Если у человека произошла неприятная встреча со змеей, не принадлежащей к подсемейству гадюк, такие противоядия, как CroFab (ведущее противоядие от укусов гадюк), не будут эффективны. Последнее столетие ученые стремились разработать противоядия для всех разновидностей змей. Это сложная задача, потому что разные семейства змей используют для защиты различные токсины, что создавало определенные трудности в лабораторных исследованиях. К тому же, эти проблемы усугублялись болезненными решениями: чтобы получить антитела, используемые в противоядиях, исследователям часто приходится вводить токсины лошадям, которые вырабатывают жизненно важные антитела естественным путем.

В общем, у нас нет противоядия, которое эффективно борется с широким спектром укусов змей и при этом не имеет серьезных побочных эффектов. Но 95Mat5 может приблизить нас на шаг ближе к его созданию.

Королевская кобра, представитель семейства аспидов, является одной из самых смертоносных змей.

В статье, опубликованной в среду в журнале Science Translational Medicine, американские индийские и британские ученые утверждают, что антитело 95Mat5, которое вырабатывается человеческими клетками в лаборатории, может стать жизненно важным компонентом «Святого Грааля» для лечения змеиных укусов, то есть универсального противоядия. Команда использовала огромную библиотеку синтетических антител, чтобы «найти и оптимизировать» антитело, которое эффективно противодействует токсинам аспидов - обширного семейства змей, в которое входят очковая кобра, королевская кобра, черная мамба, тигровая змея и другие смертоносные виды. 

Было обнаружено, что из 100 миллиардов антител одно, получившее название 95Mat5, нейтрализует эти токсины. В компьютерном моделировании на мышах 95Mat5 предотвращал паралич и смерть со 100% вероятностью успеха. Оно срабатывало даже при более реалистичной 20-минутной задержке между укусом змеи и введением противоядия.

Хотя 95Mat5, по-видимому, эффективено против всех ядов аспидов, оно не нейтрализует токсины, содержащиеся в яде гадюк - второго по смертоносности семейства змей. Но команда не унывает. Как они рассказали Исследовательскому институту Скриппса, калифорнийскому некоммерческому биомедицинскому исследовательскому центру, к которому принадлежат некоторые члены команды, теперь они надеются найти антитело, способное бороться с ядом гадюки. 

«Мы полагаем, что коктейль из этих антител потенциально может стать универсальным противоядием против всех медицински значимых змей в мире», - сказала Ирен Халек, главный автор исследования.

Ежегодно от укусов змей погибают или получают тяжелые увечья около 500 000 человек во всем мире, однако эти трагедии происходят в непропорционально больших количествах в Южной Азии и Африке, где обитают королевская кобра и черная мамба. Универсальное противоядие было бы особенно эффективным в этих регионах, особенно если бы его можно было использовать в регионах с низкими доходами, где нет современных медицинских учреждений.

#медицинские исследования #95mat5 #аспиды #королевская кобра #противоядие #человеческое антитело 95mat5
Источник: scripps.edu
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