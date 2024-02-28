Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило третий запуск ракеты Илона Маска.

Последняя попытка компании SpaceX запустить свою мегаракету Starship состоялась в ноябре 2023 года. И хотя она пролетела дальше, чем во время первого испытания, к большому огорчению Илона Маска ракета-носитель Starship и ускоритель Super Heavy были разрушены во время полета. К настоящему моменту SpaceX завершила официальное расследование инцидента с Федеральным агентством гражданской авиации США (FAA) и готовится к еще одного запуску в ближайшем будущем. В опубликованном отчете подробно описывается, что пошло не так с ракетой, и меры, которые SpaceX предприняла, чтобы это больше не повторилось.

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Напомню вам, что 18 ноября состоялся второй запуск ракеты Starship, через несколько месяцев после дебютного полета, который привел к разрушению стартовой площадки. В этот раз SpaceX защитила наземную инфраструктуру от интенсивных выхлопных газов Starship, но аппарат все же не достиг своего пункта назначения. Примерно через три минуты после запуска, ракета Starship выполнила маневр «горячего отделения» (изображение вверху), чтобы освободиться от первой ступени Super Heavy. Ускоритель Super Heavy должен был мягко спуститься и приземлиться в Мексиканском заливе, но он взорвался сразу после того, как оставил позади звездолет. Тем временем Starship пролетела еще четыре минуты, прежде чем она испытала «быстрое внеплановое разрушение», как любят говорить в SpaceX.

В отчете FAA объясняется, что вызвало взрывы обеих ступеней ракеты. После "горячего отделения" Super Heavy задействовала 13 из 33 двигателей Raptor, чтобы начать замедлять свое снижение. Однако несколько двигателей дали сбой, а один из них вышел из строя «взрывом». SpaceX винит в этом засорившийся фильтр жидкого кислорода. Потеря давления на входе в турбонасосы окислителя и это распыление привели к отказу двигателя. SpaceX заявила, что уже внедрила аппаратные исправления, чтобы гарантировать, что фильтр не будет блокироваться при будущих запусках.

Что касается Starship, то компания SpaceX дополнила предыдущее заявление, в котором вина возлагалась на слив топлива. Поскольку звездолет не нес полезной нагрузки, на борту было слишком много жидкого кислорода, когда он достиг границы космоса. Чтобы собрать достоверные данные о будущем поведении полезной нагрузки, SpaceX выпустила большое количество кислорода. К сожалению, при стравливании кислорода в кормовой части ракеты возникла утечка. Это вызвало пожар внутри ракеты, что привело к потере связи. Автономная система управления Starship попыталась отключить все шесть двигателей, но «автономная система безопасности полета» решила, что Starship пролетел слишком далеко, и инициировала запрограммированное самоуничтожение.

33 двигателя Raptor, которые предназначены для запуска Starship. Фото: SpaceX

На момент разрушения конструкции, Starship достигла высоты около 150 километров, что значительно превышает переход между Землей и космическим пространством. Ее скорость составляла колоссальные 24 000 миль в час (38 600 км/ч), что совсем немного не дотянуло до скорости выхода в открытый космос (28 000 миль в час). SpaceX заявила, что внедрит в Starship новые электронные системы управления тягой для повышения надежности. Итак, если мегаракета снова взорвется, то по совершенно другой причине.

У SpaceX есть четыре готовых ракеты Starship, ожидающих своего часа, но компания пока не может их запустить. FAA одобрило объяснение SpaceX по поводу случившихся событий, но осталось несколько нормативных процедур. Ожидается, что FAA выдаст разрешение на запуск Starship в начале-середине марта, а вскоре после этого должен последовать третий испытательный полет.