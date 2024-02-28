Компания Intuitive Machines сообщила, что у перевернувшегося аппарата через несколько часов закончится энергия.

На прошлой неделе Intuitive Machines вошла в историю космической науки, став первой частной компанией, совершившей мягкую посадку на Луне. Однако это достижение могло быть и более значительным. Лунный спускаемый аппарат «Одиссей» достиг поверхности неповрежденным, но он перевернулся и в настоящее время лежит на боку. У американской компании появилась обновленная информация о статусе посадочного модуля и новости для них не очень хорошие - историческая короткая лунная миссия подходит к концу. «Одиссей» успел передать на Землю все собранные научные данные, но, по всей вероятности, его батареи разрядятся в ближайшие часы.

реклама

Стоит отметить, что космический аппарат «Одиссей» (также известный как IM-1) сумел преодолеть все возникшие трудности и достигнул лунной поверхности. Навигационные лазеры аппарата так и не были включены до посадки, о чем в Intuitive Machines узнали только тогда, когда «Одиссей» уже вышел на лунную орбиту. К счастью, одной из полезных нагрузок НАСА был прототип лазерной навигационной системы. Команда переключилась на данную систему, и она направила аппарат вниз примерно на километр от цели. Это достаточно хорошая точность для любой посадки на космический объект.

Компания Intuitive Machines обнаружила позже, что 4,3-метровый посадочный модуль приземлился не на ноги, как планировалось, а на бок. Сообщается, что одна из посадочных опор корабля зацепилась за поверхность, в результате чего он опрокинулся, прежде чем остановиться. На представленном выше снимке с лунного зонда-разведчика НАСА видно перевернутый посадочный модуль. Тем не менее, это не обрекло миссию IM-1 сразу на провал, но позже выяснилось, что у модуля заканчивается энергия. Солнечные панели аппарата расположены намного ближе к поверхности, чем ранее ожидалось, что оказалось настоящей проблемой для холмистых дюн южного полярного региона Луны. Некоторые средства связи лунного модуля также покрыты пылью или направлены на землю, из-за чего связь возможна только с перебоями.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Intuitive Machines заявила, что посадочный модуль выполнил свою миссию на Луне. Компания утверждает, что «Одиссей» передал на Землю научные данные и фотографии с поверхности Луны. Сегодня рано утром было подсчитано, что батареи посадочного модуля разрядятся через 10-20 часов. Таким образом, «Одиссей» окончательно отключится сегодня поздно вечером в среду. Даже несмотря на то, что «Одиссей» лежит на боку, он успел выполнить несколько экспериментов. Через несколько дней начнется долгая лунная ночь, и компания не рассчитывала на то, что работающий от солнечной энергии посадочный модуль переживёт её, даже если бы приземлился идеально.

Низкие температуры лунной ночи стали причиной завершения многих миссий, однако недавно японский посадочный модуль SLIM превзошел все ожидания. У этого лунного модуля также была необычная посадка: аппарат приземлился на "нос" в районе лунного экватора в прошлом месяце. Японское космическое агентство JAXA заявило, что SLIM снова активен, и команда надеется собрать дополнительные данные в ближайшие недели.

Специалисты Intuitive Machines считают, что совершили впечатляющий подвиг с миссией IM-1, ведь каждый час работы на Луне бесценен. НАСА нуждается в максимально возможном объеме данных об этой части Луны, поскольку будущая миссия Artemis III нацелена на возвращение людей на Луну путем посадки в районе южного полюса. Этот регион представляет для них интерес, поскольку имеет обширные залежи льда в постоянно затененных кратерах. НАСА надеется поддерживать постоянное присутствие человека на Луне, поэтому каждый маленький фрагмент данных от миссии IM-1 приближает их к осуществлению этого плана.