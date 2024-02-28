Microsoft позаимствовала эту технологию из Windows Server, чтобы сократить количество перезагрузок, с которыми сталкиваются пользователи.

Скорее всего вы сталкивались с подобной ситуацией: вы подходите к своему компьютеру после недолгого отсутствия, нажимаете клавишу, чтобы разбудить его, и вместо рабочего стола видите экран входа в систему. Пока вас не было, ваш компьютер обновился, а затем перезагрузился. Теперь все оставленные вами открытые приложения и файлы нужно заново запустить и восстанавливать. Это, безусловно, один из самых раздражающих аспектов Windows 11 и вообще операционной системы Windows в целом, но теперь Microsoft тестирует метод, позволяющий навсегда избавиться от этой неприятной практики в следующей версии Windows, также известной как 24H2. В конечном итоге вам все равно придётся иногда перезагружаться для установки некоторых важных обновлений, но уже не каждый месяц, как предписывает текущий график.

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Microsoft в данный момент тестирует Windows 11 24H2, которая, как ожидается, появится в конце этого года в качестве единственного крупного обновления 2024 года. По слухам, это и будет долгожданная "Windows 12", но без смены названия, в которой будет много новых функций. Одна из них - новая способность операционной системы самостоятельно обновляться без перезагрузки. По данным Windows Central, компания недавно выпустила несколько 24-часовых служебных обновлений, предназначенных для проверки процесса обновления Windows 11. Однако на этот раз компьютеры с включенной функцией Virtualization Based Security (VBS) могли запускать обновления и применять их без перезагрузки.

По информации компании, в данный момент тестируется технология под названием "hot patching" (горячее обновление), которая уже существует в некоторых версиях Windows Server и Xbox. Microsoft сообщила, что она работает по принципу «обновления кода работающих процессов в памяти без необходимости их перезапуска». По словам источников Windows Central, компания хочет добавить эту технологию в Windows 11, тем самым резко сократив количество перезагрузок для установки обновлений безопасности. Вместо ежемесячных обновлений, требующих перезагрузки, теперь это будет происходить один раз в квартал для компьютеров на базе x86.

Если это воплотится в реальность, многие пользователи будут только рады этому решению. Ведь некоторым пользователям нравится оставлять компьютеры включенными 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы они могли быстро вернуться к тому, над чем работают, и ненавидят так часто перезагружаться. Сообщается, что Microsoft в настоящее время тестирует эту функцию как в каналах Dev, так и Canary для 24H2, поэтому нет гарантий, что она попадёт в финальную сборку. В дополнение к этой долгожданной функции в Windows 11 24H2, Microsoft также сосредоточена на добавлении в Windows большего количества функций искусственного интеллекта, а также «нового» пользовательского интерфейса установки, которому уже 10 лет.