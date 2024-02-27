Новые графические процессоры вряд ли будут использоваться для обучения ИИ-моделей, но они будут выполнять несложные задачи искусственного интеллекта и обеспечат дополнительную производительность компактным ноутбукам.

Вчера Nvidia пополнила свою линейку мобильных профессиональных видеокарт двумя новыми графическими процессорами, которые предназначены для тонких и ультратонких ноутбуков. Компания официально представила Ada RTX 500 и 1000, которые относятся к нижнему сегменту семейства графических процессоров для мобильных рабочих станций. Несмотря на их скромные характеристики, Nvidia утверждает, что они могут быть полезны в двух актуальных в данный момент сферах: генеративном искусственном интеллекте и гибридных рабочих средах.

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Обе мобильные профессиональные RTX-видеокарты входят в нижнюю часть семейства графических процессоров Ada для рабочих станций, которые нацелены на предоставление вычислительной мощности особо компактным ноутбукам для инженеров и создателей контента. Nvidia утверждают, что в обеих моделях будет использоваться нейронный процессор (NPU) – тот же термин, который AMD и Intel используют для своего встроенного оборудования для функций искусственного интеллекта, что указывает на то, что вся компьютерная отрасль уже решила использовать данный термин. NPU будет работать совместно с основным GPU, оснащённым тензорными ядрами для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Согласно заявлению Nvidia, NPU можно использовать для легких задач с применением искусственного интеллекта для экономии энергии, а графический процессор будет выполнять более тяжелую работу.

Одним из преимуществ этих профессиональных RTX-видеокарт является аппаратное кодирование и декодирование популярных видеоформатов.

Новые профессиональные видеокарты используют самый маленький чип Ada Lovelace компании - AD107, который установлен в видеокартах среднего класса RTX 4060. По данным Videocardz, и RTX 500, и 1000 оснащены всего 4 ГБ видеопамяти, но существует также версия RTX 1000 на 6 Гигабайт. Обе 4-гигабайтные модели имеют 2048 ядер CUDA, но у RTX 1000 шина памяти в 2 раза шире – 128 бит против 64 бит. Что касается 6-гигабайтной версии, то она имеет 2560 ядер CUDA и 96-битную шину памяти. Как видно из спецификаций, это видеокарты начального уровня, предназначенные для экономии энергии в тонких и легких ноутбуках. Так что, если вам нужна большая мощность, придется обратить внимание на более старшие модели.

Данные новинки, по всей видимости, завершают линейку мобильных профессиональных видеокарт Ada Lovelace, куда также входят RTX 2000, 3000, 3500, 4000 и 5000. Nvidia сообщила, что они появятся в новых ноутбуках и рабочих станциях от Dell, HP, Lenovo и MSI уже этой весной. Несмотря на свои скромные характеристики, они, безусловно, будут предлагать лучшую производительность, чем ноутбук без дискретного графического процессора, несмотря на то, что современные центральные процессоры уже имеют встроенные NPU для аналогичных задач. Nvidia утверждает, что новые мобильные профессиональные видеокарты могут выполнять задачи искусственного интеллекта, такие как удаление фонового шума в видео, масштабирование изображений и улучшение видеоконференций.