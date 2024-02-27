Южнокорейская компания заявила, что использование Galaxy Ring и Galaxy Watch позволит более точно отслеживать состояние здоровья пользователя.

Носимые умные устройства компании Samsung становятся все меньше и меньше. На прошедшей в воскресенье выставке Mobile World Congress 2024 в Барселоне, Samsung представила умное кольцо "Galaxy Ring", о выпуске которого компания намекала еще в январе. Новое смарт-устройство, по заявлению компании, позволит пользователям получать “более глубокое и целостное представление” о своем здоровье с помощью биометрических датчиков, которые плотно прилегают к одному пальцу.

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Впервые Samsung продемонстрировала Galaxy Ring на выставке Unpacked в прошлом месяце. Все, что мы увидели тогда, это рендеринг устройства и забавный видеоролик о том, как следить за своим физическим здоровьем с помощью носимых устройств компании и умной платформы Samsung Health. Теперь мы узнали, что устройство Galaxy Ring полностью посвящено здоровью пользователей, путем мониторинга их частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, качества сна и (предположительно) психического здоровья. В конечном итоге, все полученные данные будут обрабатываться с помощью Galaxy AI, который затем будет предлагать персонализированные предложения по улучшению здоровья в качестве ИИ-тренера по здоровью.

Кольцо Galaxy Ring будет выпускаться в размерах с 5 по 13, обозначаемых буквами "S" - "XL" на внутренней стороне оправы. В зависимости от размера будет различаться и аккумулятор: маленькие кольца Galaxy Ring будут оснащены батареей емкостью 14,5 мАч, а большие - 21,5 мАч. Пока неизвестно, на сколько времени хватит заряда аккумулятора при использовании без подзарядки. В дополнение к вышеперечисленным основным показателям здоровья, Galaxy Ring будет использовать функцию, недавно одобренную FDA, для мониторинга апноэ во сне, а Natural Cycles - сторонний партнер, уже участвовавший в разработке Galaxy Watch, - предложит отслеживание фертильности.

Samsung продемонстрировала кольцо Galaxy Ring на выставке Mobile World Congress 2024.

Galaxy Ring - далеко не первое "умное" кольцо на рынке. Кольца-конкуренты Oura, Motiv и Evie также обещают широкий спектр биометрических измерений в режиме реального времени и батареи, способные проработать несколько дней без подзарядки. Компания Ringly, которая также производит умные браслеты, даже отказалась от гладкого и простого дизайна большинства умных колец, отдав предпочтение дизайну "яркого аксессуара" с искусственным драгоценным камнем. Хотя каждое из этих колец имеет довольно положительные отзывы, ни одно из них не интегрируется напрямую с Samsung Health, которая, по заявлению компании, имеет 64 миллиона активных пользователей ежемесячно. Для тех, кто уже использует экосистему Samsung, такое устройство, как Galaxy Ring, предлагает эффектный способ получить более глубокое понимание своей физической активности, сна и сердечно-сосудистого здоровья.

Пользователи, использующие умные часы Samsung, получат особые преимущества. В интервью CNBC главный медицинский директор Samsung Electronics Хон Пак сказал, что пользователи получат "более точные и глубокие показатели здоровья" при одновременном использовании Galaxy Watch и Galaxy Ring. Подробная информация о всех датчиках Galaxy Ring, цене и дате начала продаж пока отсутствует.