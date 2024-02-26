Раньше эта видеокарта продавался только в Китае и была предназначена для игр с высокой частотой обновления и разрешением 1440p.

В августе 2023 года AMD представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и 7700 XT, после чего заявила, что семейство графических процессоров RDNA 3 полностью завершена. Судя по всему, это не так, поскольку вчера компания официально заявила, что в продажу по всему миру поступит Radeon RX 7900 GRE, которая ранее была доступна только в Китае. Цена видеокарты составляет 549 долларов, что всего на 50 долларов больше, чем у 7800 XT, и она предназначена для игр с высокой частотой обновления 1440p.

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Новый графический процессор в этой видеокарте представляет собой урезанную версию чипа Navi31, который используется в стандартной 7900, что ставит её по характеристикам и производительности ниже 7900 XT, но слегка выше 7800 XT. Она оснащена 80 вычислительными блоками и блоками ускорения трассировки лучей по сравнению с 84 у 7900 XT и всего 60 у 7800 XT. Это также вторая видеокарта в линейке AMD, предлагающая 16 ГБ видеопамяти GDDR6, которая будет напрямую конкурировать с 7800 XT по цене 499 долларов. Обе видеокарты также имеют 256-битную шину памяти и 64 Мб кэша "Infinity Cache" для увеличения пропускной способности памяти. Похоже, что новая видеокарта полностью вытеснит 7800 XT с рынка, другого объяснения нету.

Модель 7900 GRE имеет TDP 260 Вт и оснащена двумя восьмиконтактными разъемами питания. Во всех версиях должен использоваться трехвентиляторный кулер, подобный этому от Sapphire.

AMD решила выпустить эту видеокарту по всему миру, чтобы напрямую конкурировать с RTX 4070 от Nvidia, цена которой недавно была снижена до 549 долларов. У видеокарты Nvidia только 12 Гб видеопамяти, так что у AMD есть явное преимущество. Тесты AMD показывают, что 7900 GRE опережает видеокарту Nvidia от 1% до 32%, в зависимости от игры с разрешением 1440p, при этом среднее преимущество составляет 14%. Компания заявила, что 7900 GRE лучше справляется с играми в 4K-разрешении по сравнению с RTX 4070 благодаря большему объёму видеопамяти. При сравнении игр с использованием технологии генерации кадров Nvidia DLSS 3 и технологии AMD Fluid Motion Frames, новая видеокарта AMD по-прежнему значительно быстрее. Тем не менее, нам нужно будет изучить качество изображения, прежде чем доверять этим маркетинговым заявлениям.

Radeon RX 7900 GRE поступит в продажу по всему миру от партнеров AMD, начиная с 27 февраля. Это означает, что эталонного дизайна не будет, поэтому клиентам придется обратиться к Gigabyte, Asus, Sapphire и другим за их индивидуальными решениями. Скоро должны появиться независимые тесты производительности, и мы увидим, где новая видеокарта расположится относительно RTX 4070 и Radeon RX 7800 XT. Эксперты предполагают, что производительность двух видеокарт AMD будет очень близкой – что заставляет задуматься, зачем компания продолжает выпускать видеокарты с ценами, настолько близкими по цене друг к другу, ведь 7800 и 7700 XT также отличались всего 50 долларами на старте.