Генеративное стирание позволяет исправлять или удалять объекты, а также людей на ваших фотографиях.

Компания Microsoft представила свой аналог функции Magic Eraser (Магического ластика) от Google, который использует искусственный интеллект для удаления нежелательных объектов или людей с фотографий.

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Новая функция для операционной системы Windows называется Generative Erase (Генеративное стирание) и скоро появится в приложении Windows Photos для участников программы предварительного тестирования Windows Insider. В будущем она должна появиться в стабильных версиях Windows 10 и Windows 11.

Приложение Windows Photos уже имеет некоторые базовые функции редактирования изображений, позволяющие обрезать, вращать и изменять размер изображений, применять фильтры или регулировать освещение. Существует также инструмент точечного исправления, который предлагает ограниченную автоматическую ретушь.

Но начиная с версии приложения Photos 2024.11020.21001.0, функция "Локальная правка" (Spot fix) была переименована в Generative erase. Теперь она использует искусственный интеллект для более качественного удаления выделенных объектов и делает обоснованные предположения о том, что должно заменить отсутствующий объект на фотографии.

Как и Magic Eraser от Google, новый инструмент генеративного стирания позволяет выделить то, что вы хотите удалить. Microsoft опубликовала примеры с фотографией собаки на пляже. В одном из примеров люди на заднем плане удалены и заменены песком, морем и небом. В другом - удаляется поводок собаки и заменяется... не совсем реалистично выглядящим мехом.

Результаты, вероятно, не всегда будут идеальными, но эти инструменты с искусственным интеллектом, как правило, намного проще в использовании, чем Photoshop или другое современное программное обеспечение для редактирования изображений. Честно говоря, это едва ли не одно из немногих приложений искусственного интеллекта, которое я действительно с нетерпением жду, поскольку процесс ретуширования фотографий кажется мне довольно утомительным, а новая функция позволит сэкономить много времени и справиться без участия профессионального редактора изображений.

Google опередил Майкрософт на рынке, выпустив Magic Eraser для смартфона Pixel 6 в 2021 году. Но с тех пор функция широко распространилась и теперь доступна для большинства новых телефонов Pixel, а также для пользователей Google One на Android и iOS. Однако она не доступна в веб-приложении Google Photos, что делает функцию с удалением объектов с помощью искусственного интеллекта Google сложнее в использовании на настольных компьютерах или других устройствах с большим экраном по сравнению с решением от Microsoft.