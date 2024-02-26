Одна из главных идей Lenovo заключается в том, что новый форм-фактор будет полезен цифровым художникам, помогая им видеть объекты за экраном ноутбука и максимально точно их перерисовывать.

Как и ожидалось, компания Lenovo представила первый ноутбук, который может похвастаться действительно безрамочным дисплеем, ведь экран в этом устройстве представляет собой прозрачный микро-светодиодный дисплей, который выглядит как лист прозрачного стекла, когда на нем ничего не отображается.

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Но стоит включить ноутбук, и на 17,3-дюймовом Micro-LED-дисплее можно увидеть текст, изображения и другие графические элементы. На данный момент это всего лишь концептуальный ноутбук, но фактически китайская компания смогла разработать концепцию ноутбука ThinkBook с прозрачным дисплеем и продемонстрировала его прототип на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

Lenovo пока не предоставила подробной информации об аппаратном обеспечении, за исключением того, что новый экран предлагает «высокую насыщенность цвета в сочетании с исключительной контрастностью и яркостью 1000 нит» для «оптимальной видимости как в помещении, так и на улице». А также то, что прозрачный дизайн дисплея позволит просматривать виртуальные объекты, наложенные на реальные объекты.

Другими словами, это что-то вроде устройства дополненной реальности, для использования которого не нужно надевать специальные очки.

Или, как описывает The Verge, пользователь сможет использовать прозрачность дисплея для рисования картин на экране, обводя объекты, видимые за ним, не отрывая глаз от предмета, который вы рисуете, или от своего цифрового холста.

Lenovo, похоже, рассматривает цифровых художников как потенциальных клиентов для такого рода устройств, потому что в дополнение к прозрачному дисплею ноутбук оснащен графическим планшетом там, где обычно находится физическая клавиатура. На сенсорном основании можно использовать перо, чувствительное к давлению. А если вы не используете перо, на экране отображается виртуальная клавиатура, позволяющая набирать текст (при условии, что вас устраивают виртуальные клавиши, которые не двигаются при нажатии).

Демонстрация новой технологии Lenovo впечатляет, но очевидно, что все ещё очень сырой прототип. NotebookCheck отметил, что дисплей с разрешением 720p выглядит довольно пикселизированным, а также имеет красный оттенок.

Кроме того, экран прототипа всегда выглядит немного прозрачным, даже при отображении какой-то картинки. В отличие от прозрачного OLED-телевизора, который LG представила на выставке CES 2024, в этой концепции ThinkBook Transparent Laptop Concept нет черного экрана, который выдвигается вверх за дисплеем, когда вы хотите улучшить качество изображения.

Также сообщается, что Lenovo в ближайшее время не готова выпустить ноутбук с прозрачным дисплеем, поэтому неудивительно, что китайская компания не раскрыла все подробности о процессоре, памяти, накопителе или потенциальной цене.

Стоит отменить, что это далеко не первый случай, когда компания Lenovo использует выставку Mobile World Congress для демонстрации передовых технологий, которые могут так и не увидеть свет или поступить в продажу. Однако, в отличие от прошлогоднего концептуального ноутбука с раскладным дисплеем, новый концептуальный прозрачный дисплей выглядит круто, но я не могу отделаться от мысли, что ноутбук с такой технологией будет чрезмерно дорогим и менее функциональным по сравнению с моделью с более традиционным дисплеем.