С помощью 70-сантиметрового робота-ассистента хирургам удалось деликатно разрезать резиновую ленту, находясь на Земле.

Первый в истории космический робот-хирург завершил свою дебютную симулированную операцию на борту Международной космической станции (МКС). 10 февраля - менее чем через две недели после прибытия робота в космос - хирурги с Земли смогли провести имитацию операции, деликатно разрезая резиновые ленты с расстояния в сотни километров. Простой, но успешный тест является важным достижением для космонавтов на борту МКС, где возможности оказания прямой медицинской помощи весьма ограничены.

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Миниатюрный внутрителесный роботизированный помощник SpaceMIRA был разработан инженерами Университета Небраски-Линкольн и робототехнической компанией Virtual Incision (стартап, основанный преподавателями UNL). В 2022 году этот робот "появился на свет" после почти двух десятилетий наземных разработок и имитационных хирургических испытаний и был подготовлен к космическому полету для проведения хирургических операций в условиях невесомости. Как только SpaceMIRA доказал, что способен выдержать суровые условия, связанные с космическим полётом, он отправился в космос на космическом корабле Cygnus компании Northrop Grumman 30 января 2024 года.

По словам команды UNL, робот-хирург SpaceMIRA «немного напоминает большой блендер». Устройство весом 0,9 килограмма и длиной 70 сантиметров оснащено двумя манипуляторами со щипцами и ножницами. Поскольку человек-хирург управляет SpaceMIRA издалека, интегрированная поворотная камера позволяет ему менять угол обзора.

Макет, демонстрирующий SpaceMIRA с фронтальной стороны. Фото: Virtual Incision

В данном эксперименте участвовали Майкл Джобст, колоректальный хирург, и Дмитрий Олейников, бывший гастроэнтерологический и бариатрический хирург, который теперь работает на Virtual Incision. В тот момент, когда SpaceMIRA находился на стойке в лабораторном модуле «Дестини» США, Джобст направил ножницы робота к натянутым резиновым лентам над металлическими панелями. Робот разрезал каждую резиновую ленту в соответствии с указаниями хирурга, успешно имитируя один из видов разрезов, выполняемых во время обычных операций.

Хотя роботизированная хирургия не является чем-то новым, удаленные хирургические консоли на Земле обычно управляются хирургами, находящимися в той же комнате. Поэтому управление такой консолью с другого орбитального объекта - непростая задача. Когда хирурги управляли SpaceMIRA из штаб-квартиры Virtual Incision в Линкольне, штат Небраска, они учитывали задержку сигнала от двух третей до трех четвертей секунды. Тем не менее, им удалось довольно легко адаптироваться и компенсировать отставание.

«Нужно немного подождать, чтобы движение произошло. Это определенно более медленные движения, чем вы привыкли в операционной», — сказал Джобст UNL.

Первое испытание SpaceMIRA на борту МКС было несложным. Пройдет некоторое время, прежде чем медицинские работники смогут использовать SpaceMIRA или аналогичного робота для проведения реальных операций космонавтам. Но уже сейчас первоначальный успех SpaceMIRA доказал возможность выполнения тонких медицинских процедур из крайне удаленных мест.