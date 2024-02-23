Устаревшая "Панель управления Nvidia" также прошла программную оптимизацию.

Nvidia решила объединить все свои существующие программы, предназначенные геймеров и разработчиков, в новом приложении, которое выступит в качестве многофункционального программного хаба. В общем компания решила отказалась от GeForce Experience, поскольку новое приложение будет предлагать ту же функциональность, но в обновленном интерфейсе. В настоящее время приложение находится на стадии бета-тестирования, но его можно бесплатно скачать и протестировать, если вам интересно. Пожалуй, наиболее приятное нововведение заключается в том, что, в отличие от GeForce Experience, для запуска нового приложения не требуется учетная запись, что являлось раздражающим недостатком предыдущего программного обеспечения.

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Вряд ли новое приложение станет революционным, но оно действительно обеспечивает достаточно удобное совмещение большинства функций, на которые полагаются геймеры, использующие видеокарты Nvidia. Например, оно позволяет использовать рекомендуемые настройки Nvidia для установленных игр, как это было в GeForce Experience, а также добавляет две новые (по крайней мере, на данный момент) функции, управляемые искусственным интеллектом: RTX Dynamic Vibrance и RTX HDR. Приложение также предлагает более подробный оверлей, который можно настраивать и который предоставляет информацию о производительности вашей системы на экране. Вы можете настроить расположение оверлея и изменить его атрибуты, так что некоторые пользователи, возможно, откажутся от MSI Afterburner в пользу этого.

Новый оверлей, похоже, основан на MSI Afterburner и является настраиваемым.

Главный экран приложения довольно прост: на нем отображаются установленные приложения и игры, а также раздел "Discover", в котором можно узнать, что еще предлагает Nvidia. В целом по внешнему виду оно напоминает GeForce Experience, но позволяет быстро выбрать игру в левой части окна, а затем настроить ее параметры в соответствии с рекомендациями Nvidia. Вы также можете нажать на вкладку «Драйверы», чтобы обновить драйверы, или перейти к настройкам ShadowPlay и экранному оверлею. Также есть ссылка на панель управления Nvidia, которая, как ни удивительно, все еще существует, несмотря на дизайн приложения Nvidia «все в одном», но ее дни сочтены, поскольку теперь вы можете точно настроить параметры игры и драйверов в новом приложении.

Приложение Nvidia довольно удобное и как в случае с GeForce Experience, с ним вам не придется возиться ежедневно. Вы можете быстро настроить параметры ShadowPlay и оверлея по своему усмотрению или настроить параметры игры и оставить все как есть, пока не передумаете или не захотите чего-то другого. Стоит отметить отсутствие необходимости входить в систему каждый раз, что, вероятно, раздражало некоторых пользователей во время использования GeForce Experience.

Новые функции на основе искусственного интеллекта также кажутся полезными, но на данный момент они ещё сыроватые, поэтому оценивать их производительность ещё рано. Из двух новых функций RTX HDR является довольно полезной, поскольку она добавляет HDR в SDR-игры, если у пользователя есть HDR-совместимый дисплей. Ранее мы предполагали, что Nvidia работает над этой технологией и теперь это официально подтверждено и выглядит одной из самых важных функций в новом приложении.