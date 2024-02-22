Недавно Диспетчер задач Windows обновился поддержкой мониторинга процессоров Intel Meteor Lake на базе плиток. Теперь такую возможность получат процессоры AMD.

Если вы опытный пользователь ПК, то вероятно, часто заглядываете в Диспетчер задач, поскольку это наш первый помощник при любых неполадках в операционной системе и стандартный инструмент для быстрой проверки всех выполняемых процессов. Помимо мониторинга центрального процессора и видеокарты, разработчики решили добавить в Диспетчер задач модули отслеживания нейронной обработки (NPU). Microsoft уже добавила поддержку процессоров Intel Meteor Lake в Диспетчер задач, а AMD недавно подтвердила, что работает с Microsoft над добавлением в систему мониторинга в реальном времени для своих процессоров Ryzen NPU.

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AMD впервые заговорила о производительности ИИ во время презентации своих мобильных процессоров 7040 серии, но теперь компания действительно уделила новой технологии больше всего внимания в её 8000-й серии процессоров, анонсированных на выставке CES 2024. В своем блоге компания заявила о совместной работе с Microsoft по добавлению мониторинга AMD NPU в Диспетчер задач для мобильных чипов 8040. Пока неизвестно, будет ли это распространяться и на настольные APU, но мы не видим причин, по которым это было бы невозможно. AMD заявила, что сделало это возможным благодаря интеграции инфраструктуры MCDM (Microsoft Compute Driver Model) для NPU, которая аналогична модели драйвера дисплея Windows (WDDM) и теперь может отслеживать работу вычислительных устройств, не являющихся графическими процессорами, таких как NPU.

В своих новейших APU компания AMD начала уделять особое внимание движку XDNA, который позволяет увеличить время автономной работы за счет разгрузки задач искусственного интеллекта от центрального процессора к NPU.

По словам разработчиков AMD, MCDM позволяет NPU получать доступ к интерфейсу управления устройствами, используемой GPU, включая планирование, управление питанием и памятью. Это позволит разработчикам и домашним пользователям анализировать производительность приложений в режиме реального времени. По мнению AMD, такой мониторинг может быть полезен для ноутбуков, поскольку пользователь может расставить приоритеты в отношении времени автономной работы устройства, гарантируя, что определенные задачи будут перегружены на NPU, а не на центральный процессор или видеокарту. Мониторинг производительности NPU в режиме реального времени также принесет пользу разработчикам, пытающимся создавать новые приложения искусственного интеллекта для персональных компьютеров. AMD утверждает, что добавление NPU в Диспетчер задач принесет пользу всем заинтересованным лицам.

AMD также отмечает, что появление NPU в Диспетчере задач наряду с CPU и GPU указывает на их переход в важные компоненты будущих компьютеров. Ожидается, что 2024 год станет годом «ПК с искусственным интеллектом», хотя их назначение еще не четко определено на рынке из-за зарождающегося статуса этих NPU и приложений, предназначенных для их использования.

В настоящее время NPU (аппаратное обеспечение для нагрузок искусственного интеллекта) существуют только в небольшом числе процессоров как от Intel, так и от AMD, но, очевидно, это изменится в будущем, поскольку обе компании стремятся претендовать на превосходство в производительности искусственного интеллекта. Поэтому, безусловно, имеет смысл добавить их заранее в Диспетчер задач. Будет полезно посмотреть, как приложения используют эти новые NPU и сможет ли индустрия достичь каких-то стандартных показателей для них в будущих персональных компьютерах.