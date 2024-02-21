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Fantoci
Эксперты предупреждают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество всего за два года
Специалист в области искусственного интеллекта заявил, что если его вынудят дать нынешнюю вероятностную оценку, ИИ скоро станет настолько продвинутым, что человечество может быть уничтожено.

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В новой статье, опубликованной The Guardian, автор материала Том Ламонт взял интервью у ряда экспертов, выражающих опасения по поводу развития искусственного интеллекта.

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Безусловно вся статья интересна для ознакомления, потому что содержит различные точки зрения, но одна цитата ярко выделяется из множества экспертов, с которыми говорил Ламонт. Это высказывание Элиезера Юдковского, исследователя в области искусственного интеллекта, который, по словам Ламонта, был самым пессимистичным по поводу будущего внедрения искусственного интеллекта из всех исследователей, с которыми он говорил. Согласно Юдковскому, у человечества есть “крохотный шанс” на выживание перед надвигающейся угрозой.

Юдковски является ведущим исследователем в некоммерческой организации под названием Институт исследования машинного интеллекта в Беркли, Калифорния, и согласно его интервью, если бы Юдковски был “прижат к стене” и вынужден был дать реальные вероятности того, что нас ждет в будущем, то он бы сказал, что “у меня есть ощущение, что наш текущий оставшийся срок жизни больше похож на пять лет, чем на 50 лет. Ну может быть два года, но точно не 10”. Они обсуждали вопрос о том, как скоро человечество столкнется с апокалипсисом, подобным в фильме "Терминатор", или с адскими муками людей в "Матрице".

Исследователь искусственного интеллекта сказал, что "сложность в том, что люди не понимают", что люди не осознают" того, что нас ждёт впереди, и что люди должны представить себе "инопланетную цивилизацию, которая думает в тысячу раз быстрее нас", но она живет в многочисленных "железных коробках" и быстро развивается, поэтому мы не сможем полностью ее уничтожить, даже если захотим. Следует отметить, что Юдковски ранее в прошлом году написал статью в журнале Time, в которой призывал создать центры обработки данных, в которых искусственный интеллект обучается наносить удары по врагам с воздуха.

Ознакомиться с мнением Юдковского о будущем развитии искусственного интеллекта можно по этой ссылке.

#искусственный интеллект #апокалипсис
Источник: theguardian.com
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