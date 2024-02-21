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Fantoci
НАСА готовится к запуску спутников-близнецов для изучения климатических изменений на полюсах Земли
Уже в мае этого года космические аппараты PREFIRE покинут родную планету для выполнения важной миссии.

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В последние годы изменение климата заметно ускорилось. Веками мы накачивали атмосферу парниковыми газами, и теперь, согласно последним научным исследованиям, это может обернуться для нас бедой. Если мы хотим, чтобы наши дети и внуки избежали наихудшего сценария, необходимо собрать точные данные о том, насколько серьезно мы уже "накосячили". НАСА готовит к запуску пару миниатюрных спутников, которые помогут изучить полярные регионы и спрогнозировать дальнейшее развитие климата Земли.

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Поздней весной этого года НАСА запустит с территории Новой Зеландии спутники PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment). Это два полностью одинаковых зонда, сконструированных на основе платформы CubeSat 6U, весят по 3 килограмма каждый. На борту каждого имеется спектрометр теплового инфракрасного излучения с зеркалами, разработанными в Лаборатории реактивного движения (JPL), предназначенными для разделения и измерения света.

После выхода на орбиту спутники разойдутся в противоположные стороны, но их траектории все равно будут пересекаться над полюсами каждые несколько часов. Учёные надеются, что эти "скромные" спутники смогут заполнить некоторые пробелы в головоломке изменения климата. «В климатических прогнозах большая часть неопределенности возникает из-за того, что мы не знаем о Северном и Южном полюсах и о том, насколько эффективно излучение уходит в космос», — сообщил Брайан Друин из Лаборатории реактивного движения НАСА. «Важность этого излучения не осознавалась на протяжении большей части космической эры, но теперь мы знаем об этом и стремимся измерить его».

Изменение климата ускорялось на протяжении десятилетий, но некоторые регионы ощущают его последствия сильнее, чем другие. С 1970-х годов Арктика нагревалась более чем в три раза быстрее, чем другие регионы Земли. Ледяной покров сокращается в среднем на 2,6% каждое десятилетие, что в сумме составляет более 100 000 квадратных километров потерянного льда за тот же период. На противоположном полюсе учёных также беспокоят изменения в Антарктиде, которая ежегодно теряет 150 миллиардов тонн льда. Некоторые ледниковые щиты континента сейчас находятся под угрозой исчезновения. Талые воды, стекающие в океан, могут поднять уровень всех морей и нарушить течения, распределяющие тепло по всей планете.

Откалывающийся шельфовый ледник в Западной Антарктиде. Этот регион наиболее сильно пострадал от глобального потепления. Фото: НАСА/GSFC/Джефферсон Бек.

С помощью спутников PREFIRE НАСА надеется собрать новые климатические данные, которые помогут понять историю стремительного роста температуры Земли. Космические аппараты будут собирать данные о температуре атмосферы, свойствах поверхности, водяном паре и облачном покрове. Эта информация поможет ученым спрогнозировать наиболее опасные последствия изменения климата, такие как экстремальные штормы, наводнения и эрозия береговой линии. Команда уверена, что текущие условия в Арктике и Антарктике напрямую влияют на эти события по всему миру.

Запуск космических аппаратов состоится в мае 2024 года. Ракета-носитель Electron компании Rocket Lab отправит "близнецов" на орбиту Земли с интервалом в несколько дней.

#nasa #наса #земля #изменение климата #глобальное потепление #спутник prefire
Источник: nasa.gov
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