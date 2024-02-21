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Инженер Tesla ответил на многочисленные заявления о том, что Cybertruck ржавеют под дождем
Специалист по разработке электрогрузовиков Уэс Моррилл прокомментировал недавние жалобы владельцев Cybertruck на то, что их новый электромобиль начинает ржаветь.

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На прошлой неделе несколько владельцев Cybertruck на автомобильных форумах сообщили о появлении на внешней поверхности их грузовиков крошечных оранжевых пятен, которые в то время широко освещались в прессе как "ржавчина".

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Владельцы новых Cybertruck сделали несколько фотографий оранжевых пятен, как на фото ниже, а опытные автомобилисты объяснили это тем, что в руководстве по эксплуатации нового электрического пикапа говорится, что внешняя часть автомобиля подвержена загрязнению. Один из владельцев электрогрузовиков заявил, что сотрудники Tesla предупреждали его при получении автомобиля стоимостью до 99 900 долларов о возможности появления ржавчины на кузове под дождем.

Теперь же инженер Tesla, проработавший в компании более 13 лет, согласно его аккаунту в LinkedIn, прокомментировал все заявления о ржавчине на кузове Cybertruck. Уэс Моррилл, инженер по разработке Cybertruck, сообщил на сайте X, что причиной оранжевых пятен, на которые жалуются некоторые владельцы электрогрузовиков, на самом деле являются металлические частицы, попавшие на автомобиль либо на заводе-изготовителе, либо во время железнодорожной транспортировки. Далее Уэс Моррилл пояснил, что когда «металлическая стружка» попадает на корпус Cybertruck из нержавеющей стали, она «ржавеет», но это лишь «поверхностное загрязнение», которое можно «легко очистить».

«Перед вами очередное развенчание мифов. Нержавеющая сталь действительно задерживает на своей поверхности "металлическую стружку", которая на ней оказывается, и она ржавеет», — сказал инженер Cybertruck. «Это всего лишь поверхностное загрязнение, которое легко очищается» .


#tesla #cybertruck #электрогрузовик
Источник: businessinsider.com
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