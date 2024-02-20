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Fantoci
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
Японский зонд LignoSat, сделанный из древесины магнолии отправится в космос в конце этого года.

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Японские ученые завершили разработку первого в мире деревянного спутника. Данный спутник получил название LignoSat, по аналогии с лигнином, основным органическим полимером древесины. По замыслу инженеров, органический зонд представляет собой потенциальное решение растущей проблемы космического мусора на орбите нашей планеты.

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Космический мусор является настолько актуальной проблемой, что начал представлять настоящую угрозу для всех действующих спутников на низкой околоземной орбите. Космического мусора уже настолько много, что он начал собираться в большие комки, и иногда заставляет людей поверить в то, что они видят НЛО в небе. В 2022 году Федеральная комиссия по связи (FCC) рекомендовала космическим агентствам вывести с орбиты неиспользуемые спутники в течение пяти лет после их вывода из эксплуатации, чтобы уменьшить накопление мусора. Однако для различных космических агентств эта рекомендация не является юридическим обязательством. То, что не сгорает в атмосфере Земли (случайно или намеренно), остается витать среди звезд до тех пор, пока частные компании не придумают эффективный способ вылавливать этот мусор из космоса.

Аппараты, которые возвращаются в атмосферу Земли, тоже являются проблемой. В октябре Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружило, что космические корабли, которые сгорают при входе в атмосферу, выделяют металлические соединения в виде аэрозолей, которые задерживаются в стратосфере на неопределенный срок, прикрепляясь к частицам серной кислоты. Учитывая, что наша атмосфера и так уже достаточно загрязнена, то это и правда серьезная проблема для экологии. Если бы более 7800 спутников, находящихся в настоящее время на низкой околоземной орбите, сошли с орбиты прямо сейчас, они выбросили бы металл на половину общего количества серной кислоты в стратосфере.

Крупным планом деревянные образцы, которые Киотский университет отправил на МКС.

Замена некоторых металлических компонентов на деревянные может уменьшить количество металла, витающего в космосе или слившегося со стратосферой. В начале этого десятилетия ученые из Киотского университета заключили сотрудничество с Sumitomo Forestry, японской лесозаготовительной и деревообрабатывающей компанией, с целью протестировать прочность разных видов древесины. Они начали с измерения способности образцов выдерживать экстремальные температуры и условия, близкие к вакууму, сначала здесь, на Земле. Затем, в 2021 году, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отправило первые образцы древесины на Международную космическую станцию, где они продержались десять месяцев в суровых условиях низкой околоземной орбиты на открытой экспериментальной платформе модуля "Кибо".

Отсутствие кислорода и влаги в космосе позволило всем образцам удивительно хорошо пережить пребывание на низкой околоземной орбите, даже после длительного воздействия "интенсивных космических лучей и опасных солнечных частиц", как сообщил Киотский университет в последующем пресс-релизе. Однако древесина магнолии оказалась для них лучшим образцом благодаря своей высокой плотности и хорошим характеристикам при обработке инструментами. В итоге японская команда приступила к разработке спутника размером с руку из древесины магнолии. Сейчас они заняты решением вопроса о том, как доставить LignoSat в космос.

По данным канала BBC, зонд LignoSat, скорее всего, отправится на грузовом космическом корабле Cygnus, совместном проекте Orbital Sciences и Northrop Grumman, который будет доставлять припасы на МКС позднее в этом году. Если это не сработает, то деревянный спутник сможет присоединиться к миссии SpaceX Dragon.

#деревянный спутник #японский зонд lignosat
Источник: phys.org
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