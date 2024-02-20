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НАСА продемонстрировало рекордный образец астероида Бену, который собрал зонд OSIRIS-REx
Полностью очистив контейнер для образцов, НАСА получила 121,6 граммов материала с астероида Бенну.

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Миссия НАСА "OSIRIS-REx" официально признана успешной. После нескольких месяцев возни с неподдающимися креплениями на контейнере для образцов астероида, НАСА наконец-то получила доступ к содержимому в прошлом месяце. Техники Космического центра имени Джонсона в городе Хьюстон извлекли каждую крупинку астероидного реголита, и окончательная масса составила впечатляющие 121,6 грамма. Это более чем в два раза больше, чем НАСА надеялось получить во время планирования этой миссии.

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Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и сразу же направился к астероиду Бенну, которого достиг только в 2018 году. НАСА обнаружило, что поверхность астероида гораздо более скалистая и неровная, чем ожидали специалисты, но OSIRIS-REx нашел подходящее место для спуска и исследовал поверхность с помощью механизма сбора проб Touch-and-Go (TAGSAM). Данная система использовала струю сжатого азота, чтобы выбросить частицы астероида вверх, и "засосать" отколовшийся поверхностный материал в контейнер для образцов. После этого НАСА осторожно давало прогнозы о возвращении образцов, но мы получили последующие изображения, показывающие, что контейнер был настолько полон, что крышка почти не могла закрыться.

OSIRIS-REx успешно вернулся на орбиту Земли в сентябре 2023 года и сбросил собранные образцы на территории США. НАСА пришлось приостановить операцию по извлечению образцов в октябре, когда несколько крепежных элементов TAGSAM отказались сдвинуться с места с помощью стандартных инструментов. Инженеры НАСА, изучавшие крепежные элементы, в конечном итоге разработали новые инструменты для освобождения болтов и открыли контейнер с образцами в конце января.

Еще до получения доступа к внутреннему отсеку НАСА смогло собрать значительное количество астероидной пыли с внешней поверхности TAGSAM. Оказалось, что это примерно половина общей массы образца Бенну. Выше вы можете увидеть контейнеры для образцов, содержащие последние образцы, масса которых составила 51,2 грамма. Общий вес образцов составил 121,6 грамма. НАСА заявило, что это самый большой образец астероида, когда-либо возвращенный на Землю. Предыдущий рекорд принадлежал японскому Hayabusa2, который в 2020 году привез с астероида Рюгу 5,4 грамма материала.

Размеры астероида Бенну.

Теперь, когда все образцы Бенну собраны, команда Джонсона приступит к их разделению на более мелкие партии. Образцы будут переданы примерно 200 ученым по всему миру, которые изучат их состав и историю астероида. Бенну принадлежит к классу объектов, известных как углеродистые астероиды B-типа. Эти космические камни оставались нетронутыми с момента образования Вселенной, что делает их своего рода капсулой времени Солнечной системы. Естественно, учёные с нетерпением ждут возможности ближе изучить образцы.

Имея в запасе столько образцов, НАСА теперь строит планы на будущее. Агентство заявило, что не менее 70% материала будет храниться в Космическом центре Джонсона для будущих поколений ученых. Что касается космического аппарата, то он он всё ещё в строю и ожидает новой миссии. Теперь этот зонд был переименован в OSIRIS-APEX и отправился на встречу с околоземным астероидом Апофис, который прилетит к нам в 2029 году. Он не сможет собрать на нем образцы, но сможет детально изучить его поверхность.

#nasa #наса #osiris-rex #астероид бенну
Источник: blogs.nasa.gov
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