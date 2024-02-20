Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Два телескопа НАСА раскрыли тайну возникновения космических быстрых радиовсплесков
Астрономы наблюдали, как наш местный источник быстрых радиовсплесков "проснулся" в конце 2022 года.

реклама

В астрономии есть такой термин, как быстрые радиовсплески. До недавнего времени этот таинственный вид высокоэнергетических вспышек, исходящих из глубокого космоса, ставил в тупик всех ученых. На благодаря последним исследованиям с помощью мощных телескопов и некоторой удачи, астрономы начали разгадывать эту тайну. Два рентгеновских телескопа НАСА долгое время наблюдали за быстрым радиовсплеском (FRB), вырвавшимся из остатка звезды на расстоянии около 30 000 световых лет от нас. Уникальные данные, полученные в ходе этого исследования, могут наконец помочь ученым понять причины возникновения этих высокоэнергетических взрывов.

реклама

На протяжении многих лет природа быстрых радиовсплесков оставалась загадкой. Единственные известные на тот момент всплески исходили из других галактик, что делало их недоступными для детального изучения. Несмотря на свою кратковременное действия, FRB могут затмить целые галактики. Из-за непредсказуемого характера этих событий астрономы лишь изредка фиксировали их действие, но так и не получили достаточного количества данных для понимания их возникновения.

Ситуация начала меняться в 2020 году, когда астрономы обнаружили первый повторяющийся быстрый радиовсплеск, получивший название FRB 121102. Вскоре после этого они заметили обнаружили быстрый радиоисточник в нашей собственной галактике. Впервые астрономы смогли проследить происхождение сигнала: он исходил от разновидности нейтронной звезды, называемой магнетаром. Именно этот источник быстрого радиовсплеска под названием SGR 1935+2154, стал предметом последнего исследования НАСА.

Новое исследование стало возможным только потому, что НАСА направило на этот объект два современных рентгеновских телескопа. NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer) находится на Международной космической станции, а NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) — на низкой околоземной орбите. Наблюдая за магнетаром, телескопы записали несколько часов данных до и после всплеска FRB, который произошел в октябре 2022 года.

Магнетар отличается от обычной нейтронной звезды своим невероятно мощным магнитным полем. Они также вращаются с высокой скоростью, подобно другому типу нейтронных звезд, известным как пульсар. Перед радиовсплеском магнетар SGR 1935+2154 начал испускать более высокие уровни рентгеновского и гамма-излучения. Их зарегистрировали несколько приборов, находящихся на земных обсерваториях. Именно это побудило НАСА направить NICER и NuSTAR на этот космический объект.

NICER – это ящикообразный модуль в центре этого изображения, расположенный на внешней стороне МКС. (Источник: НАСА)

По данным НАСА, всплеск произошел между двумя «сбоями» во вращении магнетара, во время которых скорость его вращения заметно увеличилась. До этого момента объект, всего 20 километров в диаметре, вращался с частотой 3,2 оборота в секунду, но после FRB значительно ускорился. Авторы исследования были шокированы, увидев это, поскольку такое ускорение требует огромного количества энергии. Кроме того, всего через девять часов после вспышки скорость вращения замедлилась до скорости, которая была до вспышки. Такая скорость изменений в 100 раз быстрее, чем наблюдалось ранее у магнетара.

Интересно, что у рентгеновских и гамма-лучей перед вспышкой было достаточно энергии, чтобы создать FRB, но этого не произошло. Что-то другое произошло во время этого раннего периода замедления, что изменило условия и подготовило почву для всплеска. Исследователи также предполагают, что этому, вероятно, способствовала невероятная плотность нейтронной звезды, когда некоторые части ее внутреннего пространства сжаты в так называемую сверхтекучую жидкость. Вполне возможно, что внутренняя сверхтекучая и внешняя твердая оболочки рассинхронизируются при вращении магнетара. Этот сбой может быть вызван трещиной на поверхности, которая приводит к замедлению и быстрому перераспределению энергии.

Данное исследование проливает свет на быстрые радиовсплески как никогда прежде, но говорить о полном понимании этого явления пока рано. "Мы, без сомнения, наблюдали за чем-то очень важным для нашего понимания быстрых радиовсплесков", - сообщил Джордж Юнес, сотрудник отдела NICER, специалист по магнетарам. "Но я думаю, что нам все еще нужно гораздо больше данных, чтобы полностью разгадать эту тайну".

#космос #nasa #наса #вселенная #нейтронная звезда #быстрые радиовсплески #магнетар
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
15
Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
3
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
2
Южная Корея рассчитывает наладить поставки с Кубы минералов для производства тяговых батарей
+
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
+
WhatsApp: можно восстановить архив ваших личных данных
+
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
+
MWM: Противодронные козырьки русских Т-90М доказали свою эффективность против БПЛА в бою
+
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
5
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
+
Выпущен LineageOS 21 на базе Android 14 с новыми функциями
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
18
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
В Германии обвинили Макрона в жадности – Франция отдала Киеву старые танки и БМП на 1.7 млрд евро
2
Видео: электромобиль NIO ET9 сможет отряхиваться от снега самостоятельно, как собака
+
GTA 6 получит некоторые уникальные функции из Red Dead Redemption 2
+
Показаны очередные кадры с американскими «Абрамсами» в тыловых районах Украины
+
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
6
Космический телескоп Хаббл засвидетельствовал рождение гигантской звезды
+
Лунная миссия New Odysseus попытается совершить историческую посадку на южном полюсе Луны
+

Популярные статьи

Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
10
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
56
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
16
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
7
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
23
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
17
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
10
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
6

Сейчас обсуждают

Китя
20:00
очко у тебя пластмассовая. Китайский автопром сейчас на 2 месте после теслы. еще расскажи как Авдеева пала. а нет на Украине говорят не сдали Авдеевку. а отошли чтобы занят лучше позиций врут такую чу...
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
Вася Ягодкин
19:56
А на каком основании ты даёшь ссылки на преступников? Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Владимира Милова (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии общего режима за «фейки» о Во...
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
[Zero]
19:52
В следующей части.
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
Za9c
19:49
Казна пустеет, милорд. Дефицит бюджета сам себя не покроет
Беспошлинный порог для заказов из-за рубежа могут снизить с 1000 до 200 евро
Александр Сергеевич
19:48
Качерга на полкиловата😂
Intel Core i9-14900KS уже продается во Франции за 752 евро
_KVV
19:48
MIUI и так превратилась в помойку с 0 функционалом, а теперь вообще не имеет преимуществ.
Xiaomi намерена усложнить процесс перепрошивки своих смартфонов
Паша Леонтьев
19:46
https://youtu.be/jKLSLTMu_Ao?si=-XXAozHRXbzgwaO3 Для твоего развития одноклеточное. Я уже вставлял ссылку на это видео. По итогу за полгода что имеем?. Газ, дерево продаем за копейки, взамен что полу...
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
Grotlon
19:44
Чушь. Прогнозируемый рост IPC там «более 10%» (вряд ли сильно более), а из-за отказа от 3 нм-техпроцесса тактовые частоты тоже вряд ли заметно вырастут. Более того, ходят слухи, что выход Zen 5 задерж...
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
Axel Garcia
19:43
На PS5 что-то ближе к RX6700... 6600 так-то послабее + на Pciex 3.0 (который на рузен 5500) восемь линий иногда будут давать просадки по 0.1%
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
coth
19:41
1. Intel 7 - это 7 нм в стандартах TSMC. 2. AMD - это не полупроводниковый производитель. 3. Intel 4 - это 3 нм в стандартах TSMC и уже год в массовом производстве. 4. Intel 3 пойдёт в массовое произв...
Intel может отстать от AMD в плане технологий и быстродействия процессоров уже в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем