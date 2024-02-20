Серия Meizu 20, выпущенная в прошлом году, станет последним «традиционным» продуктом компании на операционной системе Android, а серия Meizu 21 не появится.

Китайский производитель смартфонов Meizu заявил? что планирует полностью сосредоточиться на разработке продуктов, основанных на искусственном интеллекте. В 2024 году такой шаг для технологической компании не выглядит удивительным, но неожиданным стало решение компании полностью отказаться от производства традиционных мобильных телефонов.

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Сообщается, что это неожиданное решение было принято в ответ на резкие изменения на рынке смартфонов, где пользователи все реже обновляют свои устройства, а компаниям становится все труднее производить мобильные устройства, которые бы выделялись среди конкурентов только за счет обновления аппаратного обеспечения.

На данный момент пока не до конца понятно, какие новые устройства, ориентированные на искусственный интеллект, Meizu планирует выпустить в ближайшие годы, но в коротком видеоролике китайская компания заявила, что уже отказалась от разработки нескольких следующих телефонов, которые были в планах, включая Meizu 21 Pro и серии Meizu 22 и 23.

Вместо традиционных смартфонов компания разрабатывает продукты, в которых основным интерфейсом является голос, а не сенсорный экран. Примерами таких устройств могут служить Humane Ai Pin или Rabbit R1.

Подобный шаг Meizu выглядит довольно рискованным. Humane и Rabbit - это стартапы, пытающиеся создать совершенно новую категорию продуктов, которых пока вообще нету на мобильном рынке. Пока слишком рано говорить о том, будет ли на рынке достаточный спрос на портативные голосовые гаджеты, которые используют искусственный интеллект, чтобы удержать эти стартапы на плаву. Поэтому немного странно видеть, как известный производитель телефонов резко меняет свой курс, чтобы конкурировать в этой новой нише.

Однако Meizu права в том, что производителям смартфонов становится все сложнее выделиться на фоне конкурентов, поэтому китайская компания, видимо, решила, что вместо ожидания постепенного снижения объемов бизнеса с телефонами лучше сделать крупную ставку на устройства, которые могут стать будущим. Благодаря многолетнему опыту в производстве аппаратного и программного обеспечения, Meizu теоретически сможет успешно конкурировать со стартапами вроде Humane и Rabbit в плане пользовательского опыта.

В данный момент смартфоны Meizu поставляются с модифицированной версией Android под названием Flyme, и похоже, что китайская компания планирует выпустить свою первую «мобильную ОС на основе ИИ», которая будет основана на Flyme, в первой половине 2024 года, а первое «ИИ устройство» должно поступить в продажу к концу года.

Далее в планах китайской компании - два новых устройства в 2025 году и три продукта в 2026 году, включая первую профессиональную модель "AI Device Pro".

Чтобы не потерять своих существующих клиентов, Meizu обещает пользователям, которые приобрели ее существующие телефоны, что она будет продолжать предоставлять им программную поддержку в течение определенного срока.