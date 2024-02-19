Он оснащен двумя OLED-дисплеями, каждый из которых имеет сенсорное разрешение 2,8K. Устройство также можно использовать как планшет.

Ноутбук Lenovo Yoga Book 9i оснащен двумя 13,3-дюймовыми сенсорными OLED-дисплеями с разрешением 2880 х 1800 пикселей. Главная фишка нового ноутбука заключается в том, что один из дисплеев расположен на месте клавиатуры обычных ноутбуках. К тому же многофункциональный ноутбук оснащен 360-градусным шарниром, позволяющим использовать его в качестве планшета. Yoga Book 9i также поставляется с Bluetooth-клавиатурой, которую можно разместить поверх нижнего экрана, и чувствительным к нажиму стилусом для письма и рисования.

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Напомню вам, что Lenovo представила Yoga Book 9i второго поколения на выставке CES 2024 в январе, но доступен для покупки он стал только на этих выходных. Lenovo Yoga Book 9i 2024 года стоит недешево: его стоимость начинается от 1980 долларов за модель с процессором Intel Core Ultra 7 155U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7467 и твердотельным накопителем M.2 2242 PCIe Gen 4 емкостью 512 ГБ. За дополнительную плату можно расширить конфигурацию ноутбука до 32 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 1 ТБ.

Прошлогодняя модель поступила в продажу примерно по той же цене с процессором Intel Core 13-го поколения. Судя по всему, за это время стоимость практически не снизилась: в магазине Best Buy по-прежнему продаются модели с Core i7-1355U от 2000 долларов.

По большей части новая модель во многом похожа на прошлогоднюю: она оснащена теми же 2,8K OLED-дисплеями с частотой обновления 60 Гц, которые можно расположить рядом в портретном режиме, друг над другом в альбомной ориентации или использовать как в обычном ноутбуке.

Остальные технические характеристики остались прежними: 5-мегапиксельная веб-камера с ИК-датчиком, три порта Thunderbolt, поддержка WiFi 6E и Bluetooth 5.1, батарея емкостью 80 Вт*ч и компактный дизайн: толщина ноутбука всего 1,5 сантиметра, а вес – чуть меньше 1,3 кг.

Главное отличие от прошлой модели – процессор 14-го поколения Intel. Он обладает функцией Intel AI Boost для аппаратного ускорения производительности искусственного интеллекта, а также новых процессорных ядер Intel Low-Power Efficiency для снижения энергопотребления при выполнении менее требовательных задач.

В целом Lenovo Yoga Book 9i 2024 является уникальным и интересным ноутбуком с двумя OLED-экранами, но его высокая цена может отпугнуть некоторых покупателей.