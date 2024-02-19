Данная сборка в первую очередь предназначена для разработчиков, поэтому может содержать ошибки и работать нестабильно.

Первая предварительная версия Android 15 для разработчиков уже доступна скачивания. Она дает нам первый очень ранний взгляд на то, чего ожидать от следующей крупной версии Android, которая официально выйдет не раньше конца этого года (скорее всего, осенью).

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Android 15 Developer Preview 1 можно установить в эмуляторе, на смартфоне Google Pixel 6 или более новых устройствах. В первую очередь она предназначена для разработчиков, которые хотят убедиться, что их приложения будут совместимы со следующей версией Android, но ее может установить любой пользователь для ознакомительных целей.

Итак, что же нового в этом релизе?

Поскольку этот первый релиз предназначен для разработчиков, Google в своём анонсе в основном акцентирует внимание на функциях, которые будут интересны тем, кто создаёт или обновляет приложения. Итак, мы знаем, что, среди прочего, Android 15 позволит разработчикам создавать приложения, использующие следующие функции:

Частичная запись экрана: Android 15 позволит приложениям для записи или трансляции экрана показывать пользователям только окно приложения, не записывая весь экран устройства. Это означает, что вы можете исключить из записи строку состояния и кнопки навигации.

Проверка целостности файлов: новые API используют функцию ядра Linux fs-verity для защиты файлов с помощью пользовательских криптографических подписей, гарантируя, что файлы не были изменены.

Элементы управления камерой в приложении: появились новые расширения, которые позволяют разработчикам увеличивать яркость предварительного просмотра камеры в условиях низкой освещенности и предлагают более точное управление яркостью светодиодной вспышки.

В анонсе Google также упоминаются улучшения производительности и эффективности, поддержка виртуальных MIDI-приложений и обновления конфиденциальности в Google Sandbox на Android и Health Connect.

Дорожная карта Google для последней мобильной ОС Android 15.

Компания Google не акцентировала внимание на изменениях, менее важных для разработчиков. Но, к счастью, эксперты по операционной системе Android вроде Мишаала Рахмана и специалисты 9to5Google уже изучили предварительную версию и обнаружили некоторые другие нововведения:

Плавное снижение громкости уведомлений: Эта опциональная настройка может «постепенно уменьшать громкость уведомлений, когда вы получаете много подряд идущих уведомлений от одного и того же приложения».

Вибрация экрана при использовании клавиатуры: теперь можно отключить вибрацию клавиатуры, если вы предпочитаете работать без тактильной обратной связи.

Ожидается, что в ближайшие дни будут найдены и другие изменения, а также добавлены новые функции в последующие сборки Android 15. Google планирует выпустить следующую предварительную версию для разработчиков в следующем месяце, несколько бета-релизов в последующие месяцы и несколько сборок платформы для тестирования стабильности летом. Первая стабильная версия Android 15 должна появиться осенью.