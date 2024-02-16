Прозрачная панель может выполнять функцию второго дисплея или просто демонстрировать различные анимации.

Похоже, что 2024 год станет годом, когда прозрачные OLED-панели станут мегапопулярными. Ранее мы уже слышали об их появлении в телевизорах и, возможно, даже в ноутбуках, а теперь компания Lian Li продемонстрировала одну из них, встроенную в верхнюю часть своего нового игрового стола. Сообщается, что этот стол также выполняет функцию корпуса персонального компьютера, способного вместить две системные сборки одновременно, так что добавленная сверху OLED-панель поднимает его на новый уровень в мире игровых столов.

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Об этом стало известно вчера, когда тайваньская компания представила прототип своего нового электрифицированного игрового стола DK-07. Предыдущая версия, DK-05, имела возможность переключения стекла сверху с непрозрачного на прозрачное. В новой версии его заменили на прозрачный 30-дюймовый OLED-дисплей от компании LG. Новинка размещена под защитным стеклом стола и не покрывает всю его площадь, поскольку меньше по размеру и охватывает лишь центральную часть. В рекламном видеоролике DK-07 на экране демонстрируются волны, накрывающие установленное под ним оборудование, создавая непередаваемый эффект, который является новшеством для настольных игровых столов.





Ведущий в видеоролике говорит, что его можно использовать и как дополнительный дисплей для компьютера, но при этом не скрывая компоненты ПК, светящиеся RGB-подсветкой. Тайваньская компания сообщила, что рассматривает возможность выпуска стола с более старым "переключаемым" стеклянным дизайном, если клиентам не понравится эта концепция с прозрачным OLED-экраном. К сожалению, в видеоролике не упоминается, какие ещё визуальные эффекты доступны на этом дисплее. Учитывая его расположение, мы не уверены, что на нем удобно будет рассматривать данные мониторинга системы или аналогичные элементы интерфейса. Самым большим недостатком стола является то, что он поддерживает только один монитор благодаря специальному кронштейну VESA на задней панели стола.

Новейшая версия стола от Lian Li, безусловно, является интересной, но пока неясно, появится ли она когда-либо на рынке. В конце видеоролика ведущий сообщил, что компания ждет ваших отзывов в комментариях, что никогда не бывает хорошей идеей. Если этот стол когда-нибудь будет реализован, он, вероятно, будет настолько дорогим, что, вероятно, будет существовать в основном для того, чтобы демонстрироваться на торговых выставках. Текущая версия с переключаемым стеклом (DK-05) продается за 1899 долларов, так что можно предположить, что цена вырастет в несколько раз, если к нему добавится прозрачный OLED-экран.