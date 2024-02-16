Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Lian Li представила игровой стол со встроенным прозрачным OLED-дисплеем
Прозрачная панель может выполнять функцию второго дисплея или просто демонстрировать различные анимации.

реклама

Похоже, что 2024 год станет годом, когда прозрачные OLED-панели станут мегапопулярными. Ранее мы уже слышали об их появлении в телевизорах и, возможно, даже в ноутбуках, а теперь компания Lian Li продемонстрировала одну из них, встроенную в верхнюю часть своего нового игрового стола. Сообщается, что этот стол также выполняет функцию корпуса персонального компьютера, способного вместить две системные сборки одновременно, так что добавленная сверху OLED-панель поднимает его на новый уровень в мире игровых столов.

реклама

Об этом стало известно вчера, когда тайваньская компания представила прототип своего нового электрифицированного игрового стола DK-07. Предыдущая версия, DK-05, имела возможность переключения стекла сверху с непрозрачного на прозрачное. В новой версии его заменили на прозрачный 30-дюймовый OLED-дисплей от компании LG. Новинка размещена под защитным стеклом стола и не покрывает всю его площадь, поскольку меньше по размеру и охватывает лишь центральную часть. В рекламном видеоролике DK-07 на экране демонстрируются волны, накрывающие установленное под ним оборудование, создавая непередаваемый эффект, который является новшеством для настольных игровых столов.


Ведущий в видеоролике говорит, что его можно использовать и как дополнительный дисплей для компьютера, но при этом не скрывая компоненты ПК, светящиеся RGB-подсветкой. Тайваньская компания сообщила, что рассматривает возможность выпуска стола с более старым "переключаемым" стеклянным дизайном, если клиентам не понравится эта концепция с прозрачным OLED-экраном. К сожалению, в видеоролике не упоминается, какие ещё визуальные эффекты доступны на этом дисплее. Учитывая его расположение, мы не уверены, что на нем удобно будет рассматривать данные мониторинга системы или аналогичные элементы интерфейса. Самым большим недостатком стола является то, что он поддерживает только один монитор благодаря специальному кронштейну VESA на задней панели стола.

Новейшая версия стола от Lian Li, безусловно, является интересной, но пока неясно, появится ли она когда-либо на рынке. В конце видеоролика ведущий сообщил, что компания ждет ваших отзывов в комментариях, что никогда не бывает хорошей идеей. Если этот стол когда-нибудь будет реализован, он, вероятно, будет настолько дорогим, что, вероятно, будет существовать в основном для того, чтобы демонстрироваться на торговых выставках. Текущая версия с переключаемым стеклом (DK-05) продается за 1899 долларов, так что можно предположить, что цена вырастет в несколько раз, если к нему добавится прозрачный OLED-экран.

#oled #lian li #игровой стол #lian li dk-07
+
Написать комментарий (0)
Lian Li представили новый прототип компьютерного стола, с во встроенным 30-дюймовым Oled экраном
ASUS объявляет о выпуске игрового монитора ROG Swift OLED PG32UCDM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
39
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
2
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
2
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
+
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Модель смартфона Samsung Galaxy A35 5G с 8 ГБ ОЗУ появилась на Geekbench
+
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
15
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
17
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
99
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
29
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
22
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
9
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
7

Сейчас обсуждают

Тарас Заболотский
16:38
В смысле без модема? Хоть в курсе, что по сути есть модем?
Xiaomi выпускает доступный роутер AX1500 с поддержкой WiFi 6 на мировой рынок
Бот_Пригожина_03081
16:37
Умер Ефим, ну и xyй с ним.
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
АЕV
16:35
Примерял под себя и под свое зрение, и я себя чувствую максимально комфортно при 34 дюймах при разрешении 3440/1440, если диагональ больше то уже не подходит, нужно либо больше разрешение либо сильно ...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Вася Ягодкин
16:35
США не успокоятся, пока их не уничтожат.
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
Maks Panteleev
16:34
На самом деле невероятно крутой Моник. Может когда нибудь возьму себе такой) через пару лет)
Mozilla объявляет о сокращении рабочих мест, о смене продуктов и планах по внедрению ИИ
palkovvodec
16:33
Ну для михуила видимо это достаточно "высокий уровень"😆 Вопрос только, почему эти "профессионалы" никому из Кремля не могут ничего сделать)
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
Archont
16:33
Аналогично. Два года назад перешел с FullHD 27" 60 Гц на 3440х1440 34" 144 Гц и ни разу не пожалел. Совершенно другой опыт даже от уже знакомых игр.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
RandomXP
16:32
По мне этот факт не достоин публикации даже в жёлтой прессе районного центра Ямало-Ненецко АО.
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
АЕV
16:32
Ага а то есть только заграничные гранты у вас в голове, а то сколько он дерьма с доками предоставил про коррупцию в РФ это другое?
Утром 16 февраля в российской колонии скончался оппозиционер и иноагент Алексей Навальный
Wolf Pacifier
16:29
"Профессионализм" на зону передачку отправить.
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем