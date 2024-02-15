В конструкциях будут использоваться мешки с лунным реголитом вместо твердых строительных материалов.

Американское аэрокосмическое агентство НАСА планирует разместить на Луне свою первую космическую базу. Для этого в ближайшие несколько лет на лунную поверхность должен высадиться космический аппарат Artemis III (Артемида-3). В отличие от программы "Аполлон", где главной целью была недлительная высадка астронавтов на Луну, НАСА намерено использовать "Артемиду" для перевозки всего необходимого оборудования для строительства первой базы на естественном спутнике Земли. Все это делается для того, чтобы первым лунным исследователям было где жить. Здесь на помощь пришла команда ученых из Аризонского университета, которая разработала строительную конструкцию на основе мешков из реголита, которая сможет обеспечить быстрое и экономичное возведение убежищ на Луне.

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Перспективным проектом руководит Джекан Танга из факультета аэрокосмической и машиностроительной промышленности университета. Он заинтересовался конструкциями из мешков с песком, когда изучал работы архитектора Надера Халили. В 1980-х годах Халили предложил НАСА использовать мешки с песком для строительства полустационарных лунных и космических поселений. Для подтверждения реализации своего проекта, он начал строить земные сооружения из своих специальных мешков с песком.

Танга сообщил, что внес в эту концепцию некоторые изменения. Его новая конструкция вдохновлена огромными куполовидными термитниками, найденными в Африке и Австралии. Эти конструкции могут достигать высоты 7 метров и прослужить до 80 лет. Насекомые, строящие эти многоуровневые структуры, постоянно обновляют поверхностный слой, чтобы поддерживать благоприятные условия внутри колонии. По словам Танги, потребности термитов, живущих в засушливой среде, удивительно похожи на те, с которыми астронавтам придется столкнуться на Луне.

Хотя команда называет эту конструкцию "мешки с песком", план состоит в том, чтобы наполнить их лунным грунтом или реголитом. Такой подход имеет смысл еще и потому, что не требует воды, которая является ограниченным ресурсом на Луне, даже если астронавты смогут добывать лед, скрывающийся в лунном грунте. А поскольку предлагаемые конструкции построены из мешков с лунным грунтом, их легко модифицировать, расширять и разрушать. Их также можно использовать для возведения складов, гаражей для роботов, защитных барьеров вокруг стартовых площадок и многого другого.

Инженеры вдохновились большим куполовидным термитником.

В настоящее время команда инженеров работает с Лабораторией реактивного движения НАСА и другими коммерческими партнерами над разработкой системы строительства, которая будет представлять собой нечто большее, чем просто мешки с лунным грунтом. Танга также разработал сеть роботов, вдохновленных термитами, которые смогут автоматизировать большую часть сборки. В пакетах будут датчики, некоторые из которых будут сигнализировать роботам, где разместить новые пакеты, а остальные будут предоставлять астронавтам данные о лунной среде.

Проект финансируется за счет гранта НАСА в размере 500 000 долларов США в рамках программы исследования космических технологий Артемиды (M-STAR). Танга считает, что лунную систему мешков с песком можно коммерциализировать для будущих миссий на Луне. Его команда также сотрудничает с университетской группой Tech Launch Arizona, которая помогает оформить патенты на распределенные сети компьютерной обработки, которые будут управлять роботами для перемещения мешков с песком. Сами роботы пока находятся в стадии разработки.