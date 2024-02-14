Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Финский астроном-любитель случайно обнаружил в небе секретный космический самолет ВВС США
Как и прогнозировали эксперты, X37-B находится на гораздо более высокой орбите, чем в предыдущих миссиях.

реклама

В конце прошлого года американские военные запустили свой секретный космический самолет X-37B. Военные эксперты долго спорили, можно ли его обнаружить и на какой орбите он будет обращаться. Теперь у нас есть ответ. Астроном-любитель заметил объект на высокоэллиптической орбите, а другие энтузиасты-спутниковеды позднее согласились, что этот объект - X37-B, также известный как Орбитальный испытательный аппарат 7 (OTV-7). Дальнейшие наблюдения подтвердили, что запущенный в прошлом году секретный самолет X37-B был отправлен на ранее невиданные высоты.

реклама

Для многих военных специалистов стало неожиданностью, что секретный американский самолет обнаружил простой финский парень Томи Симола. На прошлой неделе Симола опубликовал несколько фотографий со своей спутниковой камеры на сайте X (бывший Twitter). Его камера предназначена для непрерывного наблюдения за небольшим участком неба, чтобы выявлять движущиеся объекты на фоне звезд.

Экспериментальный самолет X37-B выглядит как миниатюрный космический челнок, а запущен он был в свою последнюю миссию 28 декабря. Для предыдущих запусков использовались ракеты-носители Atlas V и SpaceX Falcon 9. Однако в декабре впервые применили SpaceX Falcon Heavy. Эта ракета по сути представляет три соединённых Falcon 9 и способна доставлять полезные нагрузки на значительно более высокие орбиты. Естественно, специалисты по аэрокосмической технике предположили, что X37-B отправится на более высокую орбиту, чем это было в прошлом.

Информация от Симолы подтвердила эту более высокую орбиту. В предыдущих миссиях X37-B находился на низкой околоземной орбите в сотнях километрах над поверхностью Земли. Теперь космоплан вращается на высоте 323 км в перигее (ближайшей к Земле точке) и целых 38 838 км в апогее (наиболее удалённой точке). Наклонение орбиты - 59,1 градуса относительно экватора. Это близко к предсказаниям специалистов, основанным на траектории запуска Falcon Heavy и местах отделения ускорителей и верхней ступени. Любопытно, что производитель X37-B компания Boeing утверждает, будто аппарат рассчитан только для орбит до 804 км.

Несмотря на то, что теперь известно местонахождение X37-B, его военные задачи по-прежнему неизвестны. Военные даже не публикуют орбиты своих космических аппаратов, не говоря уж о засекреченных операциях. Перед запуском Космические силы США заявили лишь, что миссия OTV-7 будет включать "широкий спектр испытательных и экспериментальных задач". Полет на новой орбите, по всей видимости, является одной из этих задач.

Этот многоразовый 9-метровый секретный самолет X37-B оснащен разворачиваемой солнечной батареей, позволяющей функционировать на орбите длительное время, прежде чем совершить посадку как челнок. Скорее всего, этот беспилотный космический аппарат проведёт на орбите год или больше, прежде чем вернуться на Землю. Без сомнения, будет много домыслов о том, чем занимался аппарат во время этой миссии, но теперь всем известно где он летает.

#сша #ввс сша #spacex falcon heavy #космический самолет #x37-b #беспилотный космический аппарат
+
Написать комментарий (0)
В Сан-Франциско сожгли беспилотное такси
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
8
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
8
Новые массовые отклонения Gmail начнутся в апреле 2024 года, сообщает Google
+
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
7
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
+
В РФ показали модернизированные версии танка Т-62, созданного в 60-х годах
3
Видеокарты AMD начали поддерживать CUDA-приложения — производительность выросла на 30%
9
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну
+
Solid State Disks Ltd представила новую замену старым жестким дискам
1
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
3
В Бразилии производство электроэнергии из возобновляемых источников составляет более 92%
4
Смартфон iQOO Z9 будет оснащён Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч
+
Китайская провинция Хайнань открывает 30-дневный безвизовый въезд для граждан 59 стран
+
Суд Нидерландов вынес решение о запрете поставок запчастей для F-35 Израилю
+
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
1

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
31
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
88
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
20
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
56
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1

Сейчас обсуждают

Walter Sullivan
20:07
Почему не gddr 7 ??
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Вячеслав Слав
20:06
Статья немного устаревшего понимания. Сейчас есть игры, которые требуют по 20гб RAM. Касаемо видеокарт, смотря на чем играть, в 4к помощнее брать, а если фулл хд играть - можно и на 1070 посидеть еще....
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
REY_B_
20:05
Одно дело было сбыть старые неликвиды со складов, этому западные военные были крайне рады. Совсем другое отдавать новенькое, на которое с большим трудом выбивали финансирование. Так что, советское отд...
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
Obscury
20:04
Ну зато могут гордиться, что являются послушными американскими собачонками.
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
Джахангир Умурзаков
20:02
Как заставят всем компы новые купят или системные требовния снизят
Microsoft подтвердила выход в этом году крупного обновления Windows 11 24H2
ЧatoБoт
20:02
Ну какие переговоры, и с кем, когда цели СВО не достигнуты? А цели - демилитаризация с денацификацией этой чумной территории, после чего и сама Некроина кончится в корчах. Больше никаких окраин-украин...
Das Erste: Ставка руководства ВСУ на победу и возвращение территорий является проигрышной
Костя Костромин
19:56
Проц амд видяха нвидиа)
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
El Grechko
19:45
Сдрисни клоун. "The 6502's registers include one 8-bit accumulator register (A), two 8-bit index registers (X and Y), 7 processor status flag bits (P; from bit 7 to bit 0 these are the negative (N), o...
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
E. S.
19:42
Еще чуток и НВидию догонит по потреблению... :)))
Intel Core i9-14900KS потребляет до 409 ватт без разгона
Сергей Медков
19:40
Или чумба прислушался и нашёл девушку....
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем