Как и прогнозировали эксперты, X37-B находится на гораздо более высокой орбите, чем в предыдущих миссиях.

В конце прошлого года американские военные запустили свой секретный космический самолет X-37B. Военные эксперты долго спорили, можно ли его обнаружить и на какой орбите он будет обращаться. Теперь у нас есть ответ. Астроном-любитель заметил объект на высокоэллиптической орбите, а другие энтузиасты-спутниковеды позднее согласились, что этот объект - X37-B, также известный как Орбитальный испытательный аппарат 7 (OTV-7). Дальнейшие наблюдения подтвердили, что запущенный в прошлом году секретный самолет X37-B был отправлен на ранее невиданные высоты.

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Для многих военных специалистов стало неожиданностью, что секретный американский самолет обнаружил простой финский парень Томи Симола. На прошлой неделе Симола опубликовал несколько фотографий со своей спутниковой камеры на сайте X (бывший Twitter). Его камера предназначена для непрерывного наблюдения за небольшим участком неба, чтобы выявлять движущиеся объекты на фоне звезд.

Экспериментальный самолет X37-B выглядит как миниатюрный космический челнок, а запущен он был в свою последнюю миссию 28 декабря. Для предыдущих запусков использовались ракеты-носители Atlas V и SpaceX Falcon 9. Однако в декабре впервые применили SpaceX Falcon Heavy. Эта ракета по сути представляет три соединённых Falcon 9 и способна доставлять полезные нагрузки на значительно более высокие орбиты. Естественно, специалисты по аэрокосмической технике предположили, что X37-B отправится на более высокую орбиту, чем это было в прошлом.

Информация от Симолы подтвердила эту более высокую орбиту. В предыдущих миссиях X37-B находился на низкой околоземной орбите в сотнях километрах над поверхностью Земли. Теперь космоплан вращается на высоте 323 км в перигее (ближайшей к Земле точке) и целых 38 838 км в апогее (наиболее удалённой точке). Наклонение орбиты - 59,1 градуса относительно экватора. Это близко к предсказаниям специалистов, основанным на траектории запуска Falcon Heavy и местах отделения ускорителей и верхней ступени. Любопытно, что производитель X37-B компания Boeing утверждает, будто аппарат рассчитан только для орбит до 804 км.

Несмотря на то, что теперь известно местонахождение X37-B, его военные задачи по-прежнему неизвестны. Военные даже не публикуют орбиты своих космических аппаратов, не говоря уж о засекреченных операциях. Перед запуском Космические силы США заявили лишь, что миссия OTV-7 будет включать "широкий спектр испытательных и экспериментальных задач". Полет на новой орбите, по всей видимости, является одной из этих задач.

Этот многоразовый 9-метровый секретный самолет X37-B оснащен разворачиваемой солнечной батареей, позволяющей функционировать на орбите длительное время, прежде чем совершить посадку как челнок. Скорее всего, этот беспилотный космический аппарат проведёт на орбите год или больше, прежде чем вернуться на Землю. Без сомнения, будет много домыслов о том, чем занимался аппарат во время этой миссии, но теперь всем известно где он летает.